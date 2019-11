Die Polizei kündigt verstärkte Kontrollen in der Vorweihnachtszeit an.

Mettmann. Die Beamten wollen Alkoholsünder aufspüren. Warum die Velberter Polizei auch am Morgen und im Feierabendverkehr pusten lässt

Velbert: Polizei kündigt verstärkte Kontrollen im Advent an

Unter dem Motto „Wenn statt der Rute die Polizeikelle winkt !“ warnt die Kreispolizei vor den Folgen von Alkohol- und Drogenfahrten in der Advents- und Weihnachtszeit. Denn alle polizeilichen Erfahrungen der vergangenen Jahre bestätigten leider immer wieder erneut, dass Advents- und Weihnachtsfeierlichkeiten ständig zu erhöhtem Alkoholkonsum bei Fahrzeugführern jeden Alters und Geschlechts im Straßenverkehr führen.

In diesen Tagen finden in vielen Firmen, Behörden, Vereinen und Gesellschaften wieder verstärkt die alljährlichen Weihnachts- und Jahresabschlussfeiern statt. Gleichzeitig ist es die Zeit der großen und kleinen Weihnachtsmärkte. Zur „Gemütlichkeit“ gehören dabei erfahrungsgemäß auch immer wieder Glühweine, Grogs und andere alkoholische Köstlichkeiten dazu, die erst „so richtig Stimmung aufkommen lassen“. Leider vergessen dabei in jedem Jahr viele Verkehrsteilnehmer vor, während und nach solchen Aktivitäten zu bedenken, wie sie später einen sicheren Heimweg antreten wollen. Die polizeilichen Erfahrungen zeigten, dass sich in diesen Situationen immer wieder unvernünftige Kraftfahrer ans Steuer ihrer Fahrzeuge setzten, obwohl sie zuvor in nicht unerheblichem Maß Alkohol oder auch andere Drogen zu sich genommen haben.

Gezielte Überprüfungen vorgesehen

Die negativen Erfahrungen der Polizei in den vergangenen Jahren sind Anlass für die Kreispolizei, auch in diesem Jahr wieder in verstärktem Maß Alkohol- und Drogenkontrollen in der Advents- und Weihnachtszeit durchzuführen. Diese finden nicht nur in Abend- und Nachtstunden statt, sondern zu allen Tageszeiten, in denen mit Alkohol- und Drogenfahrten aus Anlass von vorweihnachtlichen Feiern aller Art zu rechnen ist. Auch morgendliche Kontrollen, zur Überprüfung von Fahrzeugführern auf Restalkohol und Drogenkonsum, sind in diesen Tagen keine Seltenheit. Da kann es dann selbst im Berufsverkehr, nach allgemeinem Arbeitsschluss und dem möglichen Ende betrieblicher Feiern, zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, wenn die Polizei gezielt Fahrzeugführer überprüft.