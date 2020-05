Velbert: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Foto: Polizei ME

Velbert. Laut Zeugenaussagen fuhr der Mann ohne auf den Verkehr zu achten aus einer Grundstückseinfahrt auf die Nevigeser Straße

Ein 55 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Mittwoch (27. Mai) bei einem Verkehrsunfall auf der Nevigeser Straße in Velbert schwer verletzt worden. Der Wülfrather musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut dem aktuellen Stand der Ermittlungen und der Aussage eines unbeteiligten Zeugen war der Wülfrather gegen 9.55 Uhr mit seinem Pedelec ungebremst und ohne auf den Verkehr zu achten aus einer Grundstückseinfahrt zwischen parkenden Autos auf die Nevigeser Straße gefahren. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 45-jährigen Esseners, der gerade in Richtung Tönisheide gefahren war, teilt die Polizei mit.

Der Radler soll ungebremst von einem Grundstück auf die Straße gefahren sein. Foto: Polizei ME

Der 55-Jährige stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Ein weiterer unbeteiligter Zeuge – zufälligerweise ein ausgebildeter Sanitäter und Feuerwehrmann – alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe bei dem Pedelec-Fahrer, der glücklicherweise ansprechbar war. Dennoch musste er mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Polizei sperrte die Nevigeser Straße rund um die Unfallstelle in beide Richtungen ab. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.