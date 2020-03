Velbert: Notbetreuungsplätze für besondere Berufsgruppen

Kitas und Schulen sind zu. Für Kinder von Eltern die in bestimmten Berufsgruppen arbeiten gibt es aber eine Notbetreuung.

Velbert. Kinder von Velberter Eltern, die in bestimmten Positionen arbeiten, können in Kita und Schule notbetreut werden. Diese Berufsgruppen zählen dazu:

Die Stadt Velbert weist darauf hin, dass ab sofort eine Notbetreuung in allen Kindertagesstätten und den Kindertagespflegestellen für Kinder angeboten wird sowie in den Schulen für Kinder der Klassen 1 bis 6, deren Eltern (Vater und Mutter) oder deren alleinerziehender Elternteil in „unentbehrlichen Schlüsselpositionen“ arbeiten. Zu den Schlüsselpositionen zählen Berufsgruppen, die der medizinischen und pflegerischen Versorgung angehören, deren Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung angehören, wie Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz oder die der Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur dienen und dazu zählen Telekommunikationsdienste, Energie- und Wasserversorger, der ÖPNV und die Entsorgungsbetriebe.

Bis Mittwoch Bescheinigung vorlegen

Bis spätestens Mittwoch, 18. März, sollte der Kita, der Tagespflegeperson oder der Schulleitung eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorgelegt werden, entsprechende Muster werden auf www.velbert.de bereitgestellt. Sämtliche Informationen gibt es auf den Internetseiten des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW (https://www.mkffi.nrw) und des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (https://www.mags.nrw).