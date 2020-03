Velbert: New York Gospel Stars begeistern im Bürgerhaus

Langenberg. Ein „Halligalli for Jesus“, so beschreibt Sänger Ahmed Wallace die Show. Seit mehreren Monaten touren die New York Gospel Stars nun schon durch ganz Deutschland und beenden eine arbeitsreiche Woche mit einem Konzert im Historischen Bürgerhaus.

Keyboards und Schlagzeug werden schon von sanften Blautönen angestrahlt, doch sind es die sechs Mikrofone, denen besondere Beachtung geschenkt werden sollte, schließlich steht der Gesang auf jeden Fall im Vordergrund. In violetten Roben kommen die acht „Stars“ nacheinander auf die Bühne und laden zu einem Abend voll Lachen und Tränen ein.

Gospels-Stars hätten mehr Besucher verdient gehabt

Die New York Gospel Stars sind häufiger schon zu Gast in Velbert gewesen – diesmal im Historischen Bürgerhaus Velbert-Langenberg. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Die ersten Reihen sind voll besetzt, dahinter ist es nicht ganz so gut besucht. Das tut der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Die Menschen, die gekommen sind, wollen hier sein – und klatschen und tanzen begeistert mit. „Die Besucherzahlen ändern sich von Stadt zu Stadt“, weiß Corinna Imöhl von „Lars Berndt Events“, das ist für sie kein Grund zur Unzufriedenheit. LB-Events unterstützt ein breites Spektrum an in- und ausländischen Musikgruppen bei ihren Touren durch ganz Deutschland.

Junge Eltern senken den Altersschnitt

Seit nunmehr zwölf Jahren gehören auch die Gospel Stars dazu, erinnert sich auch Hannah Goldau, „Das wurde damals noch mit Handschlag besiegelt.“ Im Publikum sitzt heute auch Lisa, die ihre kleine Tochter mitgebracht hat. Sie gehört eindeutig zu den jüngeren Besuchern. „Ich habe gleich zu Beginn gesagt, dass wir den Altersdurchschnitt ziemlich gesenkt haben“, erzählt sie, dabei könne jeder diese Musik genießen. Auch die interaktiven Züge von Gospel gefallen ihr: „Es gehört einfach dazu, aufzustehen und mitzutanzen.“

Tatsächlich stehen alle, die können, schon nach den ersten Minuten und bewegen sich im Takt der Musik. Manche sind noch ein wenig zurückhaltend und wippen mit den Händen in den Hosentaschen auf der Stelle, andere zeigen bereits ausgelassen, dass sie Musik im Blut haben. Gospel ist schließlich Gemeinschaftssache. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass die ersten Zuschauer einige Takte mitsingen.

Das Publikum genießt die fröhliche Atmosphäre

Velbert Gospelstars im Winter unterwegs Die New York Gospel Stars kommen jedes Jahr zur Wintersaison nach Deutschland, das letzte Konzert singen sie in diesem Jahr am heutigen 10. März. An mehr als achtzig Terminen begeistern sie Zuschauer in Groß- und Kleinstädten. Die Gruppe besteht momentan aus acht Mitgliedern, bekommt aber immer wieder Zuwachs durch andere New Yorker.

Niemand stört sich daran, dass die Stars nur ein paar Brocken Deutsch sprechen. Ein großer Teil des Publikums spricht Englisch und der Rest kann die Botschaften auch durch die Musik allein verstehen. Lieder wie „Amazing Grace“ oder „Oh when the saints“ sind auch der breiten Masse bekannt. Es gibt eine gute Mischung von Liedern zum mitmachen und Liedern, bei denen man sich einfach zurücklehnen und zuhören kann. Soli folgen auf Gruppennummern, damit jeder der Stars einmal strahlen kann.

Werner Finkenthei und seine Frau haben die New York Gospel Stars bereits vor einigen Jahren im Nevigeser Dom singen hören und finden, dass die Gruppe nichts an Charme und Energie eingebüßt hat. „Das kann man sich auf jeden Fall einmal anhören“, schmunzelt Finkenthei, „Aber ohne Mikrofon ist die Lautstärke fast sogar angenehmer.“ Allzu sehr lässt sich das Paar aber nicht davon stören, sondern genießt das Konzert in vollen Zügen.