In dem Fachwerkhaus war in der Nacht zu Samstag ein Mann bei einem Brand umgekommen.

Velbert. Bei dem Brand am Weinberg ist ein Mann ums Leben gekommen. Ermittler der Polizei finden keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden.

Velbert-Neviges: Zigarettenglut oder Kerze löste Brand aus

Brandermittler der Polizei haben die Ursache für den Schwelbrand in Neviges gefunden, bei dem in der Nacht zu Samstag ein Mann ums Leben gekommen war. Dabei war es zu einer starken Rauchentwicklung in dem Mehrfamilienhaus gekommen.

Die Feuerwehr konnte den 71-jährigen Wohnungsmieter, trotz schneller Maßnahmen zur Menschenrettung, nur noch tot aus seiner Wohnung bergen. Schon erste polizeiliche Untersuchungen und Ermittlungen am beschlagnahmten Brandort ergaben keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des 71-jährigen Nevigesers. Weitere Untersuchungen ergaben nun, dass der folgenschwere Schwelbrand in der Wohnung mit großer Wahrscheinlichkeit durch den fahrlässigen Umgang mit Kerzen oder Zigarettenasche verursacht wurde. Die inzwischen ebenfalls durchgeführte Obduktion des Toten bestätigt, dass der 71-jährige Nevigeser in Folge einer schweren Rauchgasvergiftung verstarb. Weder die Obduktion, noch die polizeilichen Untersuchungen, ergaben Hinweise auf Fremdverschulden.