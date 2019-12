Velbert: Neue Linienführung und Fahrzeiten bei Bussen

Mit dem Fahrplanwechsel der Bahn am 15. Dezember stehen sowohl bei den S-Bahnen als auch bei den Busverbindungen in Velbert einige Neuerungen an. So gibt es eine neue Linienführung bei der OV8 Richtung Langenberg und eine Umstellung bei der 647.

Die S-Bahn S9 fährt mit dem Fahrplanwechsel ab Sonntag statt alle 20 nur noch alle 30 Minuten, zudem verkehrt sie einmal stündlich über Wuppertal hinaus bis nach Hagen. Zusätzlich fährt ab Dezember auf der S9-Trasse einmal stündlich der neue Regionalexpress RE49, der die Strecke von Wuppertal nach Essen um sieben Minuten reduziert und bis nach Wesel fährt. S9 und der neue RE49 werden zudem ab Dezember von der Firma Abellio betrieben. Der RE49 hält in Langenberg und Neviges, nicht aber in Nierenhof und am Rosenhügel. Wer mit der S-Bahn von Neviges bis Wuppertal Hauptbahnhof fahren möchte, muss ab außerdem ab dem 15. Dezember mehr Zeit einplanen. Dann fährt die S 9 nur bis Vohwinkel, so ein Abellio-Sprecher. Ab Mai soll es dann wieder freie Fahrt zum Wuppertaler Hauptbahnhof geben.

Anschluss an den Regionalexpress

Der Fahrplan der OV6 wurde an den neuen Regionalexpress angepasst. Von Velbert ZOB aus haben Fahrgäste die Möglichkeit mit der Linie OV6 in beide Richtungen auf die (oder von der) RE49 in angemessener Zeit umzusteigen. Insgesamt verkehrt die OV6 weiterhin unter der Woche tagsüber alle 20 Minuten zwischen Velbert-Mitte und Langenberg.

Nur noch alle 30 Minuten gibt es am Rosenhügel eine Verbindung nach Essen oder Wuppertal. Der neue RE49 hält hier nicht. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Neue Haltestellen für die OV8

Alle 60 Minuten fahren (auch wie bisher, aber mit geänderten Fahrzeiten) die Buslinien OV7 (Klinikum Niederberg – ZOB –Langenberg) und die OV8 (ZOB – Nierenhof). Letztere Linie wird zukünftig eine veränderte Strecke fahren: vom ZOB über Friedrich-Ebert-Straße (Haltestellen: Parkstraße und Bergische Straße), Von-Böttinger-Straße, Bismarckstraße (Haltestellen: Am Rosental, Schulstraße und Moltkeplatz) und Talstraße zur Bahnhofstraße (Haltestellen: Talstraße und Metallstraße) ins Industriegebiet Röbbeck. In Nierenhof werden die Möglichkeiten zum Umstieg auf und von andere/n Linien verbessert. Neu sind die Haltestellen Rosentaler Weg, Schulstraße, Moltkeplatz und Talstraße. Für die letzten beiden werden zum Teil alte Haltestellenpunkte reaktiviert. In der Talstraße fallen zudem vier Parkmöglichkeiten weg, die für den Linienverkehr in jedem Falle eine Behinderung dargestellt hätten, so die Stadtverwaltung. Die veränderte Linienführung wurde vom Rat im Februar beschlossen.

647 verkehrt nun alle halbe Stunde

Aufgrund des neuen Fahrplans der S9 haben auch die Stadtwerke Wuppertal einige ihrer Buslinien angepasst, nachdem man gemeinsam mit der Stadt Velbert überlegt habe, wie man mit der Veränderung umgehe, heißt es seitens der Stadtwerke. Daraufhin habe die Stadt Velbert die Wuppertaler damit „beauftragt“ einen neuen Fahrplan für die Buslinien zu entwickeln, die auch das Velberter Gebiet betreffen. Dem geänderten Fahrplan habe die Stadt dann zugestimmt. Betroffen ist davon in Velbert die Buslinie 647 zwischen Wuppertal und Hattingen. In Velbert - sprich Neviges und Langenberg, fährt die 647 jetzt im 30-Minuten-Takt. Die Abkehr vom schlecht zu merkenden 20/40 Minutentakt war lange gefordert worden. In Wuppertal bleibt es hingegen bei einem 20-Minuten-Takt, nur morgens und nach 19 Uhr wird es dort auch Änderungen geben.

Velbert Fast 90 Veränderungen Fast 90 Veränderungen listet der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) insgesamt auf seinen Bahn-Linien auf. Alleine bei den S-Bahnen sind es 30 Neuerungen: Der Fahrplanwechsel ab Sonntag, 15. Dezember, verlangt von S-Bahn-Pendlern, sich umzustellen. .„Das ist der größte Fahrplanwechsel im Rhein-Ruhr-Raum seit mindestens 15 Jahren“, sagt Lothar Ebbers, Sprecher vom Fahrgastverband ProBahn NRW. Ebbers, gelernter Verkehrsplaner und überzeugter ÖPNV-Nutzer, sagt mit Blick auf die S-Bahn-Linien: „Manche Nutzer werden weinen, aber das Positive überwiegt“.

Frühe Busfahrten werden umgestellt

Zudem werden einige frühe Busfahrten auf vor 6 Uhr umgestellt. Das richtet sich vor allem an Beschäftigte in Schichtarbeit, die besonders früh zu ihren Betrieben müssen. Für die Velberter betrifft das die Buslinie 649, die ab Dezember auch frühere Fahrten anbieten wird.

Zu konkreten Fahrzeitinformationen bitten die Verkehrsunternehmen die Aushänge zu beachten bzw. im Internet unter www.vrr.de zu schauen.