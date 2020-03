Velbert: Motorradfahrer verletzt sich beim Überholen

Neviges. Beim zweiten Motorradunfall binnen zwei Tagen in Velbert hat sich ein 20-Jähriger verletzt. Er überholte auf der Siebeneicker Straße ein Auto.

Zweiter Motorradunfall in Neviges binnen zwei Tagen: Am Mittwochabend, 18. März, befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Bochum gegen 17.40 Uhr mit seiner gelben Suzuki die Siebeneicker Straße aus Wuppertal kommend in Richtung Neviges. Der Suzuki-Fahrer Mann fuhr hinter einem silbernen Mercedes einer 76-jährigen Velberterin, die links in Höhe des ehemaligen Möbelmarktes in eine Einfahrt abbiegen wollte. Obwohl die Frau rechtzeitig blinkte, setzte der Motorradfahrer zum Überholen an.

Kollision mit Mercedes

Das Motorrad des 20-jährigen Bochumers, der nach dem Zusammenprall ins Krankenhaus kam. Foto: Kreispolizei Mettmann

Dabei stieß er mit dem Mercedes zusammen und stürzte auf die Straße. Glücklicherweise konnte der Mann sofort wieder aufstehen, kam aber dennoch mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Hier musste er auch weiter stationär behandelt werden. Die 76-jährige Mercedes-Fahrerin blieb nach eigenen Angaben unverletzt, an den zwei beschädigten Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro. Erst am Dienstag, 17. März, hatten sich drei Motorradfahrer auf den Serpentinen der Kuhlendahler Straße bei einem Unfall schwer verletzt.