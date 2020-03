Velbert: Lehrer braucht dringend Stammzellenspender

Velbert. Lehrer der Velberter Gesamtschule ist an Blutkrebs erkrankt. Die Schule startet eine große Hilfsaktion für den beliebten Pädagogen.

Thomas, Vater von dreijährigen Zwillingen und Lehrer an der Gesamtschule Velbert-Mitte, hat Blutkrebs, Nur ein passender Stammzellspender kann sein Leben retten. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen uns sich am Dienstag 17. März von 15 bis 19 Uhr in der Pausenhalle der Gesamtschule Poststraße als potenzieller Stammzellenspender bei der DKMS registrieren lassen.

Auch Geldspenden werden dringend benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro anfallen. Die Schirmherrschaft übernimmt Bürgermeister Dirk Lukfrafka.