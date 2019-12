Langenberg. Die Tunnelsanierung war das Thema des Jahres in Velbert-Langenberg. Das und noch viel mehr ist im Jahr 2019 in der Senderstadt passiert.

Velbert-Langenberg: Das war das Jahr 2019

Gleich zu Jahresbeginn öffnete das Restaurant Hirsch nach längerer Schließung wieder mit neuem Pächter. Ende Januar schloss die Postbankfiliale an der Hellerstraße. Auch die Postdienstleistungen wurden dort eingestellt, die Post zog aber mit diesem Service zur Kamperstraße zu Rewe Mohr um und öffnete dort im Februar.

Zur Marktzeit Mitte Februar überfiel ein Unbekannter die Sparkassenfiliale am Froweinplatz. Der maskierte Bankräuber entkam – trotz zahlreicher Zeugen – und ist bis heute nicht gefasst. Die Containerbrände an der Hauptstraße nahmen ihren Anfang.

Kletterpark im Senderwald feiert Jubiläum

Dany Frenzl und Nils Labude präsentieren neue Elemente im Kletterpark in Velbert-Langenberg. 2019 war bereits die zehnte Saison für das Waldabenteuer. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Zum zehnten Male eröffnete der Kletterpark Waldabenteuer im März die Saison. Wie in jedem Jahr gab es auch im Jubiläumsjahr eine Erweiterung, dieses Mal im Kinderparcours. Gleich zehn Mal so alt wurde das Möbelhaus Markmann, das im März auf hundert Jahre zurückblickte.

Nach dem Umbau des städtischen Bruchsteingebäudes an der Vogteier Straße 6 eröffnete dort das Kinder- und Jugendzentrum, die Langenberger Ortsvereine der Awo und des DLRG zogen Ende März ebenfalls ein. Das Projekt hatte 1,28 Millionen Euro gekostet.

Bücherstadt präsentiert sich zum Welttag des Buches

Mitte April tauchte die Leiche einer 91-Jährigen auf, die zuvor als vermisst gemeldet worden war – in einem Garten an der Hauptstraße. Zum Welttag des Buches präsentierte sich die Bücherstadt Langenberg mit besonderen Angeboten und Öffnungszeiten.

Weil er in den Stadtrat nachrückte, gab Ralph Güther den Vorsitz des Vereins Kunsthaus Langenberg auf. Der zweite Vorsitzende Achim Peter übernahm stattdessen die Leitung des Vereins, unterstützt von Heinz Johnen und Schatzmeister Wolfgang Neumann.

Die Tunnelsperrung beginnt im Mai

Mit einem spektakulären Brandversuch ging die Sanierung im Tunnel Velbert-Langenberg zu Ende. Foto: Svenja Hanusch / FFS

Der Mai war gleich von zwei großen Einschnitten in den Straßenverkehr der Langenberger Altstadt geprägt. Weil im Tunnel umfangreiche Sanierungsmaßnahmen starteten, sperrte der Landesbetrieb Straßen NRW die Ortsumgehung für drei Monate.

Eine Woche später folgte die Sperrung der Brücke im Kreiersiepen. Die Technischen Betriebe Velbert (TBV) rissen im Laufe des Sommers die alte Brücke ab und bauten den Übergang komplett neu. Wegen der Sperrungen fanden die vier Trödelmärkte für den Rest des Jahres rund um die Alte Kirche, in der Hellerstraße und auf dem Froweinplatz statt. An der Hüserstraße brannte ein Fachwerkhaus. Nach den Löscharbeiten entdeckte ein Feuerwehrmann eine Cannabisplantage im Dachgeschoss des Hauses.

Das WAZ-Lesercafé startet im Alt-Langenberg

Als Anfang Juni die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Nierenhof brannte, rettete die Feuerwehr drei Bewohner aus dem Haus. Anfang Juli startete das WAZ-Lesercafé in der Gaststätte Alt-Langenberg, seit dem laden die WAZ-Redakteure ihre Leser regelmäßig dazu ein, über Themen zu berichten oder zu erzählen, was sie bewegt.

Ende Juli ruderte sich Laura Kampmann im Doppelvierer bei der Weltmeisterschaft in Sarasota, Florida, als Schlagfrau in einem spannenden Finale auf den zweiten Platz und holte damit nach Gold 2015 in Rio ihre zweite WM-Medaille nach Langenberg.

Der Hordtberg wird zum Open-Air-Kino

Die Film- und Medienstiftung NRW hatte den Hordtberg in Velbert-Langenberg als einen Standort für die Filmschauplätze NRW ausgesucht. Im Open-Air-Kino lief „Das Dschungelbuch“. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Ganz großes Kino gab es im August auf dem Hordtberg: Die Film- und Medienstiftung NRW zeigte „Das Dschungelbuch“. Die Kinovorführung fand unter freiem Himmel und mit Popcorn auf der großen Wiese des Kletterparks statt.

Bürgermeister Dirk Lukrafka befragte Händler und Gastwirte in der Altstadt zum erhöhten Verkehrsaufkommen, das durch die Tunnelsperrung hervorgerufen wurde. Das Fazit war überraschend positiv. Die fünfte Entdeckerschleife – die „Biohöfe im Windrather Tal“ – wurde offiziell freigegeben und verbindet seither Langenberg mit dem etablierten Neanderlandsteig.

Das Langenberg-Festival findet zum fünften Mal statt

Im September lud das Langenberg Festival bereits zum fünften Male Klassikliebhaber in die Vereinigte Gesellschaft und das Bürgerhaus. Der Senioren-Park „Carpe diem“ feierte sein zehnjähriges Bestehen in Langenberg und der VHS-Arbeitskreis Alt Langenberg startete den dritten Teil der Reihe „Abriss, Neubau, Wandel“, der immer sonntags und auf Anfrage rund anderthalb Jahre lang besucht werden kann. Der erste Langenberger Weinberg eröffnete am Ende des Monats am Buchenhang.

Spectaculum sammelt eifrig Spenden

Spectaculum begeisterte mit ihrer Musical Show für einen guten Zweck im ausverkauften Historischen Bürgerhaus Velbert-Langenberg. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Im Oktober zeigte der Jugendverein Spectaculum die „Spectacular Show“ und überwies anschließend mehr als 6000 Euro an gemeinnützige Projekte. Nach 32 Jahren verabschiedete sich Kantor Peter Nowitzki am 31. Oktober von seiner erfolgreichen Tätigkeit bei der Evangelischen Kirchengemeinde Langenberg.

Der November begann mit der Eröffnung des ersten Hundecafés im Begegnungszentrum Klippe 2. Wieder einmal brannten die Papiercontainer an der Hauptstraße und die schnelle Reaktion eines Lokführers verhinderte, dass ein betrunkener 16-Jähriger auf den Gleisen der S9 zu schaden kam. Damenmoden Annie Weber feierte 70-jähriges Firmenjubiläum, Heizungsbauer Berthold Hesse seinen goldenen Meisterbrief.

Neuer Fahrplan für Busse und Bahnen bringt viel Ärger

Seit Mitte Dezember gelten neue Fahrpläne im VRR – mit weitreichenden Folgen für Langenberg. Abgesehen von den Startschwierigkeiten des neuen Betreibers Abellio gab es eine weitere Umstellung der S-Bahn-Linie S 9, die nun nur noch alle 30 Minuten in Richtung Wuppertal und Essen fährt. Zusätzlich fährt einmal stündlich der neue Regionalexpress RE 49.

Bestellen Sie hier unseren Velbert-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

In dem letzten Monat des Jahres krachte es auch noch einmal richtig in Langenberg: In der Nacht auf den 18. Dezember sprengten Unbekannte einen der beiden Geldautomaten der Commerzbank an der Hauptstraße.