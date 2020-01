Velbert: Konzertreihe zum Gedenken an Gisbert Schneider

Dem Gedenken an Prof. Gisbert Schneider (1934-2018), Chorleiter und Organist an der Christuskirche, der über nahezu ein halbes Jahrhundert neben seiner Hochschultätigkeit an der Essener Folkwang-Hochschule das kirchenmusikalische Leben in der Stadt Velbert entscheidend geprägt hat, ist eine Konzertreihe gewidmet, die jetzt in der Alten Kirche ihren Anfang nahm.

Sie geht zurück auf Initiative seiner ehemaligen Studenten Frank Schreiber und Klaus Schulten, die von ihm in Essen ausgebildet worden sind. Es war Schreiber, in dessen Hände Prof. Schneider die Leitung der „Velberter Kantorei“ legte, als er aus Altersgründen vom Dienst zurücktreten musste. Verdienstvoll also, dass sich seine beiden Schüler dieser Persönlichkeit erinnert und ein Chor- und Instrumentalkonzert mit Werken des Barock auf die Beine gestellt haben – für das Publikum ein überraschend reizvoller Ohrenschmaus mit Tiefgang.https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Würdevolle Einstimmung durch die Kantorei

Angesichts eines überaus zahlreich erschienenen Auditoriums begann die Velberter Kantorei mit einer würdevollen Einstimmung und zeigte sich dabei vom ersten Augenblick an bestens disponiert. Sowohl in der doppelchörigen Motette „Aleph und Beth“ als auch im sechsstimmigen „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ war neben Ausgewogenheit aller Stimmlagen eine deutliche Deklamation wahrzunehmen. Als besondere Hommage an ihren Lehrer teilten sich Schneider und Schulten in den Vortrag zweier Orgelkonzerte nach ital. Meistern (L. Manzia und G. Taglietti) von Joh. Gottfr. Walther. Beiden Solisten gelang hier durch geschickte Registrierung dem Ganzen einen zusätzlichen Reiz abzugewinnen, indem sie in langsamen Sätzen diverse Klangfarben und Abstufungen zum Einsatz brachten, z. B. Echowirkungen.

Mit makelloser Spieltechnik

Klangliche Reize entstanden ebenso bei der Präsentation zweier Tasteninstrumente, Cembalo und Hammerklavier (Rarität!), mit denen die Solisten sowohl in J. S. Bachs wie auch in Joh. L. Krebs' Doppelkonzerten Höhepunkte des Abends setzten. Das Nebeneinander dieser Instrumente in ihrer unterschiedlichen Mechanik zielte sehr auf den Kontrast. Schreiber und Schulten konnten in ihrer Darstellung sehr auf diesen Gegensatz zurückgreifen. Mit makelloser Spieltechnik blühten die Ecksätze erfrischend auf.

Prachtvolles Gotteslob und spieltechnische Glanzleistung

Selten, dass man in Velbert ein so stark durchgestaltetes Barockkonzert wahrzunehmen Gelegenheit gehabt hat - ein prachtvolles Gotteslob durch die Kantorei, aber auch eine spieltechnische Sonderleistung der Solisten im Sinne einer Hommage an ihren Lehrer Prof. Gisbert Schneider.