Velbert: Kolpingfamilie startet in die tollen Tage

„Auch wenn die Franziskaner weg, Neviges bleibt immer jeck!“. Unter diesem Motto beginnt mit dem Kolpingkarneval am Samstag, 8. Februar, um 20 Uhr im Pfarrheim Glocke die närrische Session in Neviges und Tönisheide. Es gibt noch einige Karten zum Preis von zwölf Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 19 Uhr. Auch in diesem Jahr stellt die Kolpingfamilie wieder ein buntes und vielseitiges Bühnenprogramm auf die Beine, da kann man nach Kräften mitsingen und mitschunkeln – natürlich am besten in phantasievollen Kostümen. Gespannt darf man auf das Programm der Kolpingfrauen sein und den meist bissig-amüsanten Beiträgen der „Schwarzen Männer“. Und auch die Funkenmariechen, die Kindergruppe der Gemeinde, proben schon lange für ihren großen Auftritt.

Keine Eltern und keine Knarren

Tüpp Tüpp Helau: Mit Kaffee und Kuchen lässt es sich beim „Hardenberger Glocken-Geläut" prima feiern.

Die Funkenmariechen und die Kolpingfrauen treten auch beim zweiten närrischen Termin auf: Am Samstag, 15. Februar, ab 14.30 Uhr, heißt es in der Glocke: „Hardenberger Glocken-Geläut. Karneval zur Kaffeezeit“. Da wackeln nicht nur bei den Senioren die Narrenkappe, bei dem bunten Nachmittag hat jeder Spaß. Eintritt: 12 Euro, inbegriffen Kaffee und ein Berliner Ballen.

Einen Tag später, am Sonntag, 16. Februar, geht es ab 14.30 beim großen Kinderkarneval richtig rund in der Glocke. Einlass ist ab 14 Uhr. Gegen 17 Uhr können die kleinen Piraten und Prinzessinnen wieder abgeholt werden, denn es gilt: Eltern müssen draußen bleiben, genauso wie Waffen aller Art. Also, Cowboys und Sheriffs, dran denken: die Knarren zuhause lassen. Karten zum Preis von 1,50 Euro gibt’s an der Kasse, es wird um eine Spende in Höhe von 2,50 Euro gebeten.

Im Jugendzentrum ist der Bär los

An Weiberfastnacht, Donnerstag, 20. Februar, wird in Neviges gleich zweimal gefeiert: Im städtischen Kinder- und Jugendzentrum, Lessingstraße 12, ist von 16 bis 19 Uhr bei der großen Karnevalsparty der Bär los. Eingeladen sind alle Kinder zwischen sechs und elf Jahren, natürlich in Verkleidung. Hier sind auch Eltern herzlich willkommen. Das Team des Jugendzentrums hat auch in diesem Jahr keine Mühen gescheut, sich für die kleinen Narren viele lustige Spiele auszudenken. Wer das beste Kostüm hat, bekommt einen Preis. Der Eintritt beträgt 1 Euro. Mütter können danach gleich auf der nächsten Fete weiterfeiern: Um 18 Uhr wird beim Weiberkarneval in der Glocke ordentlich gerockt, außerdem treten die Funkenmariechen und die Kolpingfrauen auf. Einlass ab 17 Uhr, Karten kosten zwölf Euro.

Tulpensonntag feiert Tönisheide

Und Tulpensonntag, 23. Februar, wird in Tönisheide gefeiert. Ab 11 Uhr kann man sich beim Karnevalstreff auf dem Kirchplatz warm schunkeln, die Party wird organisiert von der KG „Zylinderköpp“. Hier kann man den ganzen Tag feiern oder einfach nur gemütlich beim Bier töttern. Um 13.11 startet dann der Umzug an der Milchstraße. Wenn jetzt noch das Wetter mitspielt, kann nichts mehr schief gehen.