Velbert: Keine Sorgen vor Presbyter-Wahlen im Kirchenkreis

Frank Wessel ist guter Dinge, wenn er auf den 1. März blickt. Der Synodalbeauftragte für die Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises Niederberg ist zuversichtlich, dass die Wahlen zu den neuen Presbyterien an diesem Tag in den Gemeinden „seines“ Kirchenkreises gut über die Bühne gehen werden.

Denn anders als in vielen anderen Gemeinden der rheinischen Landeskirche gibt es hier genug Kandidaten für die zu vergebenden Stellen. „Vielleicht liegt das daran, dass die Menschen hier im ländlicheren Bereich eine andere Bindung zu ihrer Gemeinde haben“, mutmaßt Wessel.

Respekt für jeden, der eine Aufgabe übernimmt

„Es gibt Kandidaten, die waren aus beruflichen Gründen weggezogen, kommen jetzt wieder hier hin und wollen ihrer Gemeinde etwas zurückgeben.“ Andere seien im Ruhestand und „haben jetzt Zeit für das Engagement.“ Oder fühlten sich eben verbunden: „Das ist meine Kirche, hier bin ich konfirmiert worden. So was höre ich auch immer wieder.“

Er ziehe den Hut vor jedem, der sich zur Wahl stellt. Denn die Aufgaben „können zum Zeitfresser werden.“ Außerdem gebe es Gebiete, in denen Expertenwissen notwendig sei. „Nehmen wir den Bereich Kitas: Wenn es zum Beispiel um die Anwendung von Kibiz geht, da muss sich derjenige richtig gut auskennen.“ Auch wenn es um bauliche Dinge gehe, „gerät man schnell an die Grenze seiner eigenen Kompetenzen.“

Wahlen finden am 1. März statt

Auch die Gemeindemitglieder der Velberter Apostelkirche sind zur Wahl aufgerufen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Umso größer sei sein Respekt vor den Menschen, „die sich engagieren, das kann man denen gar nicht hoch genug anrechnen.“ Umso schöner sei es, dass es im Kirchenkreis Niederberg ausreichend Bewerber für alle Stellen gebe – „so weit ich informiert bin“, sagt Frank Wessel.

Gewählt wird am Sonntag, 1. März, gleich drei verschiedene Modelle kommen dabei in Velbert und Umgebung zur Anwendung: Gibt es in einer Gemeinde mehr Kandidaten als Stellen, wird gewählt. „Dazu liegen in der Kirche dann Wahllisten aus, wie man sie auch von politischen Wahlen kennt“, erläutert der Sprecher des Kirchenkreises. Das sei aber nur in wenigen Gemeinden der Fall.

Neues Wahlverfahren wird getestet

Deckt sich die Zahl der Kandidaten mit der Zahl der zu vergebenden Posten, wird nicht mehr abgestimmt. „Die Bewerber gelten dann mit Stichtag 1. März als gewählt.“ Schließlich gehe man davon aus, so Wessel, „dass die Kandidaten sehr sorgfältig ausgewählt worden sind.“

Ein drittes Modell kommt in diesem Jahr erstmals zur Anwendung – unter anderem in der Gemeinde Langenberg – als Versuch sozusagen: Wie bei Vereinen laden die betreffenden Gemeinden zur Versammlung. „Jedes Mitglied ist eingeladen, kann kommen und hat eine Stimme.“ Im Block würde dann per Handzeichen über die Kandidaten abgestimmt.

Wahlverfahren war früher strenger

Velbert Der Kirchenkreis Niederberg Zur Evangelischen Kirche im Rheinland gehören 668 Gemeinden, zum Kirchenkreis Niederberg elf. Aus Velbert sind das Langenberg, Neviges, Tönisheide, Velbert und Velbert-Dalbecksbaum. Dazu kommen noch die Gemeinden aus Düssel (Wülfrath), Gruiten, Heiligenhaus, Schöller und Dönberg (beide Wuppertal) sowie aus Wülfrath. Den Kirchenkreis Niederberg gibt es seit dem Jahr 1878, als zwölf Gemeinden aus dem Kirchenkreis Elberfeld ausgegliedert wurden. Weitere Informationen: www.niederberg.ekir.de

Früher, blickt Frank Wessel zurück, habe es nur ein einziges – ganz anderes – Verfahren gegeben: „Gab es zu wenig Kandidaten, wurde die Wahl abgebrochen und musste ein Jahr später wiederholt werden.“ Das sei zum einen ein großer bürokratischer Aufwand gewesen, „zum anderen drückte dieses Verfahren den Kandidaten gegenüber, die sich bereiterklärt hatten, ein Amt zu übernehmen, keinerlei Wertschätzung aus.“

Im Kirchenkreis Niederberg wird es ab März also wieder normal besetzte Presbyterien geben. Damit gehören die Gemeinden aber zur Minderheit im Bereich der rheinischen Landeskirche: 2016 etwa, bei den letzten Presbyteriumswahlen, gab es nur in 40 Prozent aller Gemeinden ausreichend Kandidaten.