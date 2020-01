Velbert. Die Täter sprachen den Jugendlichen im Bus an und zwangen ihn anschließend in einer Bank Geld zu holen. Er konnte die Unbekannten gut beschreiben

Velbert: Junge (15) von zwei Männern bedroht und ausgeraubt

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend (3. Januar 2020) in Velbert-Mitte einen 15 Jahre alten Jugendlichen aus Velbert bedroht, erpresst und dann ausgeraubt.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war der 15-Jährige gemeinsam mit mehreren Freunden zwischen 18 Uhr und 19.15 Uhr in Mettmann an der Haltestelle „Am Stadtwald“ in einen Bus der Linie 746 gestiegen und damit in Richtung Velbert gefahren. Während der Fahrt seien dann zwei der Gruppe unbekannte junge Männer eingestiegen. Sie forderten den 15-Jährigen zur Herausgabe seines Bargelds auf. Als dieser angab, kein Geld bei sich zu haben, drohten sie dem Velberter damit, ihn am Ende der Busfahrt zusammenzuschlagen.

Der Junge musste an einer Bank Geld holen

So erpressten sie den 15-Jährigen dazu, an einer Bankfiliale an der Berliner Straße in Velbert auszusteigen, wo er mit seiner EC-Karte 50 Euro an einem Geldautomaten abhob und das Geld dem Duo übergab. Anschließend flüchteten die beiden Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung.

Gegen 20.15 Uhr meldete der Jugendliche den Überfall dann telefonisch der Polizei, die keine Verdächtigen mehr antreffen konnte.

Die Täter konnten beschrieben werden

Daher wendet sich die nun ermittelnde Kriminalpolizei mittels folgenden Täterbeschreibungen an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise: Der erste Täter war 20 bis 23 Jahre alt, etwa 1,90 bis 1,95 Meter groß und hatte längere, schwarze Haare, die nach hinten gekämmt waren. Er trug eine schwarze Jacke mit gelbem Logo der Marke „Wellenstein“, hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und sprach deutsch ohne Akzent. Der zweite Täter war 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und hatte kurze, blonde Haare. Er trug eine graue Sweatshirt-Jacke und eine goldene Uhr mit blauen Akzenten. Auch er hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und sprach deutsch ohne Akzent.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.