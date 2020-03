Velbert. Zum 13. Mal fand der Kinderbibeltag der evangelischen Gemeinde in Velbert statt. Dabei gab es für rund 150 kleine Besucher viel zu entdecken.

Wo man auch hinschaut, überall Kinder. So sieht es am Samstag in der Christuskirche statt. Und das mit gutem Grund: Zum bereits 13. Mal findet hier der Kinderbibeltag statt. Organisiert wird das Event von der Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde, Maret Schmerkotte, und ihrem Team aus über 30 Leuten.

150 Kinder zwischen fünf und zehn Jahren sind dabei

Den ganzen Tag versammeln sich über 150 Kinder zwischen fünf und zehn Jahren, um eine Geschichte zum Thema Freundschaft und Glaube zu erleben. Los geht es morgens mit einem gemeinsamen Singkreis und anschließend einem Theaterstück mit dem fast schon kultigen „Detektiv Pfeife“. So erklärt Pfarrerin Maret Schmerkotte: „Pfeife ist eine wiederkehrende Figur, die immer wieder eine Geschichte aus der Bibel in den Mittelpunkt stellt. Und unser Motto dieses Jahr ist ‚Manchmal wird es ganz schön heiß‘.“

Jedes Kind bekommt bei dem Kinderbibeltag in der Christuskirche ein Freundschaftsband umgebunden. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Diese Motto ist in Anlehnung an die biblische Geschichte von Daniel, die das Thema des Kinderbibeltags ist. Im Kern geht es für die Kinder um die Frage „Was ist wichtig für eine Freundschaft?“ und darum, dass „Gott auch in schweren Situationen zu uns hält“.

Namenssteine werden erstellt

Dafür werden die Kinder aufgeteilt in mehrere, altersgerechte Gruppen, schließlich beschäftigen sich die Kleinen im Kindergartenalter anders als die Grundschüler. Auf dem Programm stehen viele verschiedene Dinge: „Ich hab schon ein Armband gemacht!“, kommt ein kleiner Junge stolz angelaufen. Und in einer anderen Gruppe gibt es einen kleinen Gebetskreis, in dem Namenssteine mit einem Symbol für die Bedeutung des Namens erstellt worden sind. Ruhig und konzentriert folgen die Kinder dem Geschehen in der Mitte des Kreises. Als es dann aber „Pause“ heißt, sind sie trotzdem nicht mehr zu halten. Die Kindergartenkinder hören währenddessen eine Geschichte und machen eine kleine Traumreise.

Spaghetti zu essen, ist schon Tradition

Velbert Kinderbibeltag geht im Herbst weiter Am Sonntag gab es noch einen Abschlussgottesdienst für den Kinderbibeltag, zu dem auch die Eltern der Kinder eingeladen waren. Pfarrerin Maret Schmerkotte ist zufrieden mit der Veranstaltung: „Auch dieses Jahr waren wir recht erfolgreich.“ In den vergangenen sieben Jahren habe sich Teilnehmerzahl verdoppelt. „Es wird sich auf jeden Fall fortsetzen.“ Der nächste Termin für den halbjährlich stattfinden Kinderbibeltag ist dann im Herbst.

Emilia ist heute mit ihren Freundinnen Chili und Milina da. „Ich war schon sehr oft hier, das gefällt mir gut“, erzählt sie. Die drei Achtjährigen haben sichtlich Spaß. „Super!“ ruft Chili auf die Frage aus, wie es denn ihr gefalle. Aber jetzt haben sie erstmal Hunger. „Es gibt lecker Spaghetti“, freut sich Milina. Pfarrerin Schmerkotte lacht: „Der Küster hat gekocht, die Spaghetti sind Tradition.“

Der siebenjährige Quentin ist zum ersten Mal da. „Letztes Jahr hatte ich leider keine Zeit“, meint er. Ihm gefalle es auch gut. Wie er davon mitbekommen hat? „Da waren so Zettel in der Schule, dann habe ich meiner Mami einen mitgenommen“, antwortet er. „Ich hab jetzt aber auch Hunger“, sagt er lachend und macht sich auf den Weg zum Spaghettitopf. Mit dem Tischgebet wird dann endlich das Mittagessen für die große, kleine Rasselbande eingeleitet – bevor es danach in den zweiten, aktiven Teil des Tages geht.