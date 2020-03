Großer Bahnhof auf der Baustelle im Zuge der A 535, wo die Brücke „Am Putschenholz“ komplett abgerissen und erneuert werden soll. Zunächst waren dort beim Ortstermin alle Objektive, Mikrophone und Ohren auf Hendrik Wüst gerichtet. Doch dann rückte der eigentliche Mittelpunkt des Interesses leise und beharrlich, auffällig gelb und blinkend in den Blick. Das, „was da hinten blinkt, das kleine Monster“, so hatte der Landesverkehrsminister das neue Gerät „Made in USA“ zuvor tituliert. Damit die zahlreichen Pendler möglichst wenig beeinträchtigt und eben nicht im Stau stehen müssen, setzt Straßen NRW hierzulande erstmals auf eine so genannte „Wechselverkehrsführung“.

Ursprünglich eine Bundesstraße

Zu diesem Zeitpunkt war der Road Zipper noch weit weg, wurde er nur von einer Kamera erfasst. Auf ihn warten (v. li.) Norbert Cleve (Straßen NRW), NRW-Verkehrsrminister Hendrik Wüst und Joachim van Bebber (ebenfalls Landesbetrieb). Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die ausgediente, 1974 als Spannbetonbauwerk errichtete und nunmehr ausgediente Brücke war lediglich für die ursprüngliche Bundesstraße – die B 224 n wurde erst später zur BAB hochgestuft – konzipiert worden. Sie sei einfach zu schmal, um „auf einer Seite vier Fahrspuren abzubilden“, so Wüst (CDU). Ein Behelfsbauwerk, erläuterte Joachim van Bebber, Leiter der Niederlassung Krefeld von Straßen NRW, hätte immensen Aufwand und „enorme Kosten“ bedeutet. Deshalb kommt nun das so genannte „Quick Change Moveable Barrier-/Road-Zipper System“ – kurz „QMB/ Road Zipper“ genannt – zum Einsatz.

Nur drei Behelfsspuren möglich

Vor allem zur morgendlichen Rushhour gibt’s fortan von den insgesamt bloß drei zur Verfügung stehenden Behelfs-Fahrspuren zwei in Richtung Wuppertal (Montag bis Freitag, 21 bis 11 Uhr) und nachmittags/abends zwei nach Velbert/Essen (Montag bis Freitag, 12 bis 20 Uhr). Und zwischendurch verschiebt das Gerät jeweils die rund 800 Meter lange Fahrbahntrennung, die aus ein Meter langen, aneinander geketteten, massiven Betonelementen besteht. Der Fahrer steuert längs einer Orientierungslinie, das Gerät nimmt die Elemente vorne auf, führt sie nach hinten durch und setzt sie schließlich um eine Fahrspur versetzt hinten wieder ab. Das alles quasi im Vorbeifahren und in einem Arbeitsgang.

Beim Umsetzen gilt Tempo 40

Die Brücke besteht aus zwei Teilbauwerken – jeweils eins pro Fahrtrichtung. Foto: Alexandra Roth FFS / Roth FFS

Etwa 20 Minuten dauert ein kompletter Durchgang; derweil gilt im Baustellen-Bereich Tempo 40, sonst sind hier 60 Stundenkilometer erlaubt. Wechsel-Anzeigetafeln regeln das, und der Verkehr fließt währenddessen weiter. Das passierte am Dienstagmorgen zum Auftakt auf der später einzigen Spur gen Süden allerdings sehr zögerlich und vorsichtig. Gut, dass die Pkw- und Lkw-Fahrer noch genügend Zeit haben, sich an dieses bisher lediglich in Bayern exerzierte Pilot-Projekt zu gewöhnen: Die Baustelle bleibt ihnen nämlich zweieinhalb Jahre erhalten.

Verkehr möglichst flüssig halten

„Das System entlastet die vielen Pendler, weil dadurch die Fahrstreifen so zur Verfügung stehen, wie sie gerade gebraucht werden“, sagte Minister Wüst. „Wir nutzen die Chancen dieser Technik, um den Verkehr während der Bauzeit möglichst flüssig zu halten und gleichzeitig die Verkehrssicherheit für die Autofahrer und das Baustellenpersonal zu erhöhen.“ Über die A 535 rollen täglich rund 40.000 Fahrzeuge. Sie verteilen sich zeitlich sehr ungleichmäßig: Morgens ist die Spitzenbelastung in Fahrtrichtung Wuppertal/Düsseldorf, nachmittags in die Gegenrichtung. Der Verkehr ist Straßen NRW zufolge jeweils so stark, dass er auf einem Behelfsfahrstreifen nicht zu bewältigen wäre und es ohne Richtungswechselbetrieb zu Rückstaus käme.

Kürzere Zeiten und neue Technik

Velbert Die neue Brücke wird länger und breiter Die BAB-Brücke „Am Putschenholz“ führt über die Schmalenhofer Straße. Sie wurde damals als Spannbetonbauwerk mit Bundesstraßenquerschnitt gebaut und im Jahr 1974 fertiggestellt. Anforderungen an das heutige Verkehrsaufkommen entspricht sie nicht mehr. Zudem sind Schäden aufgetreten, die einen Neubau notwendig machen. Die neue Brücke wird etwa sechs Meter länger, vor allem aber entspricht sie künftig einem Autobahnquerschnitt.

Elfriede Sauerwein-Braksiek bezifferte auf WAZ-Nachfrage die Gesamtkosten der Maßnahme mit allem Drum und Dran auf elf Millionen Euro. Nach Auskunft der Direktorin des Landesbetriebs wurde die Baugenehmigung für die neue BAB-Brücke ohne Planfeststellungsverfahren erteilt, sind bei Straßen NRW schnelleres Abwickeln, kürzere Bauzeiten und neue Technik angesagt. Wenn sich der Road Zipper, den die für die Baustellensicherung zuständige Firma lediglich gemietet hat, bewähre, werde er eine „gute Option“ für den Einsatz in Ballungsräumen.