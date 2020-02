Velbert. „Ist Luisa hier“ ist ein Codesatz für Frauen, die sich in Gaststätten oder Bars in Not befinden. In Velberter Kneipen ist er aber noch unbekannt.

„Ist Luisa hier?“ Hinter der scheinbar gewöhnlichen Frage, verbirgt sich ein Notruf, der Frauen in brenzligen Situationen helfen kann. In der Partyszene kommt es leicht zu übereifrigem Anmachen und Annäherungsversuchen. Doch wie reagiert man, um aus einer solchen unerwünschten, vielleicht sogar übergriffigen, Situation zu entkommen?

Genau für diese Fälle hat der Frauen-Notruf Münster e.V die aus England stammende Kampagne „Ask for Angela“ nach Deutschland geholt. Der Name „Luisa“ wurde wegen seiner Wortbedeutung gewählt: die Kämpferin. Seit dem haben viele Städte das Programm übernommen. Wenn sich eine Frau in einer Kneipe oder Bar belästigt fühlt, kann sie sich mit dem Codesatz „Ist Luisa hier“ an das Personal wenden und Hilfe erwarten – diskret, ohne etwas erklären zu müssen. Das Service-Personal kann dann, je nach Situation, zum Beispiel ein Taxi rufen oder auch die Polizei informieren.

Im Falle eines sexuellen Übergriffs können sich Frauen diskret an Kneipenpersonal wenden. Foto: Jens Kalaene / dpa

Niederschwellige Form

„Der Code ,ist Luisa hier’ ist eine ganz niederschwellige Form nach Hilfe zu fragen“, erklärt Gerlinde Gröger vom Frauennotruf Münster, „es ist leichter an die Bar zu gehen und nach einer imaginären Freundin zu fragen, als zu sagen ,ich werde jetzt belästigt.’“

Auch in Ratingen und Solingen ist die Kampagne mittlerweile angekommen: Infoveranstaltungen für Gastronomen werden veranstaltet. Sabine Reucher, die Gleichstellungsbeauftragte für Velbert, erklärt den SKFM in der Sache als federführend: „Die nehmen sich eine Kreisangehörige Stadt nach der anderen vor. Aber Velbert wurde diesbezüglich noch nicht angesprochen.“

In Velbert noch unbekannt

Eine Umfrage in der Velberter Kneipenlandschaft bestätigt: Die Kampagne ist den Gastronomen noch unbekannt. Lediglich die Gaststätte Alt-Langenberg „Werner“ kann mit Luisa etwas anfangen: „Uns ist das bekannt, aber wir wissen nicht, ob die Gäste das auch kennen. Es hat jedenfalls noch nie jemand benutzt.“

Velbert Ursprung in England „Ask for Angela“ gehört zu einer großangelegten Kampagne gegen sexuellen Missbrauch in Lincolnshire, England. Bei der Namensgebung haben die Erfinder an das englische Wort für Engel, Angel, gedacht. Auch in den USA entwickelte sich ein ähnliches Programm mit „Safe Bars“, das auch von Stars wie Ashton Kutcher unterstützt wird.

In manchen Gaststätten wird die Kampagne scheinbar als unnötig betrachtet: „Davon gehört habe ich noch nicht, aber wir passen hier grundsätzlich auf unsere Kunden auf“, kommt es von der Gaststätte „Am Alten Markt“. In anderen Lokalen freut man sich über die neue Information: „Wir kennen das hier nicht, aber ist ja gut, davon zu hören“, findet man in der Keks Bar und Lounge.

Ein Blick auf die Zahlen

Ob Kampagnen wie diese sinnvoll sind, kann Jeder nach einem Blick auf die Zahlen selbst entscheiden. Bei einer repräsentativen Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland des BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – gaben 37 Prozent aller befragten Frauen an, seit dem 16. Lebensjahr körperliche Übergriffe erlebt zu haben. 58 Prozent der Befragten haben sexuelle Belästigung erlebt.

Interessierte Gastronomien, die das Programm übernehmen möchten, können sich zusammenschließen und sich an die Koordinierungsstelle Luisa wenden. Ihnen wird auch eine Kooperation mit einem Frauen-Notruf oder einer Frauenberatungsstelle empfohlen. Informationen finden sich auf der Internetseite der Kampagne.