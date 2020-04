„Meine Bücher sind keine Wälzer“, erzählt Alexandra Nau. „Sie sind kurzweilig, ungefähr 100 Seiten.“ Vor Kurzem hat die Heilpraktikerin mit der Praxis in Langenberg ihr drittes Buch veröffentlicht, das den Titel „Ganzheitliche naturheilkundliche Schmerztherapie“ trägt. Es geht, so sagt sie selbst, um Schmerz; und darum, wie er mit mehr zusammenhängt als mit einem Muskel oder einem Gelenk. „Alles ist verbunden“, sagt Nau. Sie plädiert, und das ist die Essenz ihres neuen Buches, für den Ansatz, nach der Ursache des Schmerzes zu forschen – und ihn nicht plump mit Schmerzmitteln zu betäuben.

Kaum Überschneidungen mit ersten beiden Büchern

In ihrem neuen Buch hat Nau verschiedene Manuskripte ihrer Vorträge vereint und erweitert, um einen Überblick zur ganzheitlichen Schmerztherapie geben zu können. Da sich ihre ersten beiden Bücher mit Volkskrankheiten beschäftigt haben, gibt es kaum Überschneidungen mit dem dritten. „Hier geht es jetzt ausschließlich um Schmerz“, sagt sie und erklärt ihre Vorgehensweise: „Wenn ich einen Vortrag halte, mache ich vorher ein Manuskript.“

Bestellen Sie hier unseren Velbert-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Das war auch bei der Innoveutika so, einem renommierten Kongress für Ärzte und Heilpraktiker, wo Nau einen Vortrag gehalten und einen Workshop angeleitet hat. Aus allem, was dort entstanden ist, wurde nun das Grundgerüst ihres dritten Buches. Den Rest hat sie im Laufe der Zeit hinzugefügt.

Ursprünglich zur Arzthelferin ausgebildet

Velbert Der Mensch als Ganzes Heilkunde bezieht sich auf alle Kenntnisse und Fähigkeiten rund um Entstehung, Heilung und Verhinderung von Krankheiten. Der Heilpraktiker übt diese Kunde professionell aus. In der Praxis geht es dabei meist – grob zusammengefasst – um den ganzheitlichen Ansatz: Der Mensch wird als ein Ganzes betrachtet, dessen Gebrechen sich nicht auf den betroffenen Körperteil reduzieren lassen, sondern deren Ursachen auch anderswo liegen können.

Nau hatte ursprünglich eine Ausbildung zur Arzthelferin gemacht. Das aber war nicht genau das, was sie wirklich machen wollte. „Ich wollte eigentlich Physiotherapeutin werden“, sagt sie. „Die Wartezeiten an den staatlichen Schulen waren aber zu lang und die privaten zu teuer.“ Deshalb hat sie noch bis 2006 in dem Beruf weitergearbeitet. Der Wendepunkt war die Geburt ihres Sohnes: „Ich habe gedacht: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um noch mal etwas Neues zu machen.“

Die Physiotherapie hatte sie da schon längst vergessen, mittlerweile interessierte sie der Heilpraktiker-Beruf deutlich mehr. Nach der Elternzeit war es dann soweit: 2008 machte Nau ihren Traum wahr und begann ein Fernstudium zur Heilpraktikerin an der Isolde-Richer-Fernschule, das sie später mit Präsenzstudium in Oberhausen kombinierte. Ihre Hochschulzeit schloss sie 2011 mit einer amtsärztlichen Prüfung beim Gesundheitsamt Dortmund ab.

Praxis in Langenberg seit 2012

Seit 2012 ist die gebürtige Dortmunderin nun schon mit ihrer Praxis in Langenberg. „Die Leute kennen mich hier mittlerweile ganz gut“, sagt sie. Doch nicht nur zu Langenberg hat sie eine enge Bindung, auch in Neviges ist sie durchaus bekannt. Denn sie ist die Vorsitzende des Biochemischen Vereins dort. „Da bieten wir immer wieder Vorträge zur Ganzheitlichkeit an, für Jung und Alt“, sagt sie. „Ich hoffe einfach, dass Interessierte auf das Buch aufmerksam werden, damit der ganzheitliche Blick des Menschen in den Vordergrund tritt.“