Velbert-Mitte. Die Gelsenwasser-Stiftung fördert in Velbert Projekte an zwei Grundschulen: Die eine finanziert eine Theateraufführung, die andere renoviert.

Velbert: Gelsenwasser-Stiftung fördert Grundschul-Projekte

Duftsäckchen, Kladden für die Aufsicht, Playmobilfiguren für Erklärfotos – sie haben viele Ideen, die Kinder der Gerhart-Hauptmann-Schule. Was man so alles mit dem Geld anstellen könnte, das die Gelsenwasser-Stiftung der Grundschule zur Verfügung stellt. 590 Euro gibt es für das Projekt „Unser Klo soll schöner werden“, eigens dafür hat die Schule eine AG Toilette gegründet.

„Wir freuen uns natürlich über die Förderzusage“, sagt Gabriele Theis. Die Sozialpädagogin begleitet die AG. „Was genau wir nun umsetzen, das werden wir gemeinsam mit den Kindern erarbeiten.“ Die Toiletten selbst seien nämlich noch ganz gut, sind sie doch „erst vor zehn Jahren etwa saniert worden.“ Doch das Drumherum könne verbessert werden.

Playmobilfiguren helfen, Regeln zu erläutern

An der Gerhart-Hauptmann-Schule in Velbert sollen die Waschräume schöner werden. 590 Euro gab es dafür von der Gelsenwasser-Stiftung. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Es gibt von Playmobil ein Badezimmer“, erläutert Theis einen der Vorschläge. „Mit den Figuren könnten wir Szenen nachstellen, fotografieren und mit Hilfe dieser Fotos dann Regeln für die Nutzung der Waschräume aufstellen.“ Gerade für die Erstklässler, die ja noch nicht alle lesen könnten, wäre das äußerst hilfreich.

Duftsäckchen oder Duftstäbe wären auch nicht schlecht, finden die Schüler und Gabriele Theis: „Im Laufe des Tages riecht es schon manchmal etwas unangenehm in den Toiletten“, sagt die Sozialpädagogin. Eine andere Idee: Die Kinder haben sich eine Toilettenaufsicht gewünscht, das sollen die Viertklässler übernehmen. „Die sollen ein Auge drauf haben, dass alle die Toiletten in den Pausen auch ordentlich hinterlassen“, erläutert Gabriele Theis. „Und um die Aufsicht zu motivieren, könnten wir Kladden anschaffen, in denen sie sich Notizen machen können.“

Sontumer Straße hat Theaterwerkstatt Osnabrück zu Gast

Die andere Velberter Grundschule, die von der Förderung profitiert, ist die an der Sontumer Straße. Hier gibt es sogar 1152 Euro für die Schulkasse. Beworben hatte sich die Einrichtung mit ihrem Projekt „Mein Körper gehört mir“, sagt Schulleiterin Hanne Heuwinkel.

Jedes Jahr im April kommt die Theaterwerkstatt Osnabrück in die Grundschulen, in die Klassen 3 und 4. „In ihren Szenen greifen die Schauspieler Geschichten auf, in denen Kinder in Not geraten“, erläutert Heuwinkel. „Dann zeigen sie, wie Kinder aus solchen Situationen raus kommen.“ Dazu gehört auch, dass die Schauspieler mit den Kindern ins Gespräch kommen: „Was ist sinnvoll? Was ist richtig? Was darf ich und was nicht? Solche Fragen werden geklärt.“

Eltern werden mit einbezogen

Velbert Das Bildungsprojekt „von klein auf“ Die Gelsenwasser-Stiftung fördert mit dem Bildungsprojekt „von klein auf“ Kindergärten und Schulen. Mit den Entscheidungen der aktuellen Jurysitzung geht das achte Jahr des Bildungsprojekts zu Ende. In diesem Zeitraum erhielten Schulen und Kindergärten in der Region Förderungen von 3,22 Millionen Euro. 2634 Aktionen bewähren sich beim Bildungsprojekt bereits in der Praxis. Aktuell hat die Jury für 81 Projekte die Finanzierung mit insgesamt 114.347 Euro bewilligt. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage der Aktion: www.vonkleinaufbildung.de

Doch das Engagement kostet Geld – das nun die Stiftung des Versorgers zur Verfügung stellt. In Vorbereitung auf das Theaterstück „bearbeiten wir das Thema auch im Unterricht“, sagt Hanne Heuwinkel. Da erfahren die Kinder auch, dass es eine Telefonnummer gibt, bei der sie sich immer melden können, wenn sie Sorgen und Nöte haben. Auch über das Internet ist diese „Nummer gegen Kummer“ – so nennt es Schulleiterin Hanne Heuwinkel – inzwischen erreichbar.

Zusätzlich gebe es einen Informationsabend für die Eltern, „an dem wir über die Inhalte des Theaterstücks berichten“, erläutert die Schulleiterin. „So nehmen wir die Eltern mit ins Boot und Kinder und Erwachsene können auch zu Hause über die Themen sprechen.“ Genauso sei das Jugendamt immer mit dabei.

„Wir haben sehr gute Erfahrungen mit diesem Projekt gemacht“, sagt Hanne Heuwinkel, „deswegen freuen wir uns über die Unterstützung.“