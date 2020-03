Zwischen der Alarmierung der Feuerwehr und dem Eintreffen ihrer ersten Kräfte am Einsatzort sollen, ja dürfen nicht mehr als acht Minuten verstreichen. So will es der Gesetzgeber, so steht’s im hiesigen Brandschutzbedarfsplan. „Das halten wir in 90 Prozent aller Fälle auch ein“, sagt Frank Kapuczinski, „wenn der Weg frei ist.“ Das war er der Beschreibung des Abteilungsleiters und kommissarischen Chefs der Feuerwehr Velbert zufolge Anfang September letzten Jahres in der Straße Im Holz jedoch nicht, und deshalb wird nun dort gehandelt.

Bestellen Sie hier unseren Velbert-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Nur wenige Zentimeter Luft

Verflixt eng. Dieses Foto stammt von einer Probe-Befahrung mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr im November 2019. Foto: Stadt Velbert

Soviel vorweg: Der spätabendliche Einsatz wegen eines Zimmerbrandes „mit möglicher Gefährdung von Menschenleben“ ging glimpflich aus, es wurde niemand verletzt. Doch die Erinnerung an den Einsatz, bei dem die Wehrleute infolge der prekären Parksituation – mitunter blieben für die großen roten Wagen lediglich wenige Zentimeter Platz – nur äußerst mühsam und auch erst mit deutlicher Verspätung ankamen, die ist bei vielen noch frisch und präsent.

3,05 Meter sind das Mindeste

Löschfahrzeuge seien 2,50 Meter breit, „ganz normale Zulassung“, erklärt Jan Schneider. Immer erforderlich sei beiderseits zudem ein so genanntes Lichtraumprofil von 25 Zentimetern, so der Leiter der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Velbert weiter. Wenn man parke oder „nicht verkehrsbedingt“ halte, müsse prinzipiell bis zur durchzogenen Mittellinie bzw. bis zum gegenüberliegenden Fahrbahnrand unbedingt und immer genügend Platz bleiben, „sonst darf ich da nicht stehen. Das trifft auf ganz viele Straßen zu. 3,05 Meter sind das Minimum“. Übrigens seien fast alle Lkw ähnlich breit, höchstens 2,55 Meter.

Nur noch drei Ausnahmen

Wehrleute vom Übungsdienst haben kürzlich Im Holz per Faltblatt der Stadt eine spezielle Anwohner-Info verteilt, mit eindrucksvollen Fotos der beengten, wortwörtlich brenzligen Situation von einer „Probe-Befahrung“ und mit einem Text, der auch die Konsequenzen für diese nur knapp 4,50 Meter schmale Straße ohne Gehwege schildert: Das Parken soll dort bis auf wenige, breitere Ausnahmen – „Das geht an drei Stellen“ – unterbunden werden. Insgesamt zehn geeignete Stellplätze sollen markiert werden. Das bedeutet natürlich auch einen deutlichen Schwund an Plätzen.

Sorge vor zu hohem Tempo

Frank Kapuczinski von der Feuerwehr Velbert (li.) und Jan Schneider (Straßenverkehrsbehörde) erläuterten im Gespräch mit der WAZ u. a. die Rechtslage, die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und die Folgen für die Situation in der Straße Im Holz. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Das Ganze wird voraussichtlich ab April umgesetzt. Auf der Jahreshauptversammlung der dortigen Siedlergemeinschaft seien Anfang März allerdings auch Sorgen laut geworden, berichtet der Behördenleiter, dass künftig in der Straße, die ohnehin als Abkürzung zum Panoramabad beliebt sei, schneller gefahren werde, wenn dort künftig weniger Autos stünden. Es gebe daher Bestrebungen, einen verkehrsberuhigten Bereich einzurichten. „Wenn ein solcher Antrag kommt“, sagt Schneider, „prüfen wir das selbstverständlich.“ Zudem überlegten mehrere Anwohner, einen Parkplatz auf dem eigenen Grundstück zu schaffen und interessierten sich für eine Bordsteinabsenkung.

Die Verhältnismäßigkeit wahren

Und was passiert, wenn die Löschfahrzeuge trotz aller Fahrkünste und trotz kundigen Einweisens durch die Kameraden partout nicht durchkommen? „Dann können wir uns den Weg auch mit Gewalt bahnen, aber es muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt sein“, antwortet Kapuczinski. Ein brennender Busch oder eine Katze auf einem Baum seien dabei ganz klar schon mal außen vor. Es gebe für die Abwägung folgende Rangfolge der Prioritäten: Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte.

Probleme in allen drei Bezirken

Man habe also gewisse Befugnisse, aber es gebe eigentlich immer „hinterher Ärger, und wir müssen uns rechtfertigen“. Der Feuerwehr-Chef berichtet u. a. vom abgefahrenen Außenspiegel eines Pkw oder auch davon, wie Einsatzkräfte einen Pkw aus dem Weg geschoben haben: zu viert, jeweils eine Schüppe unter jedes Rad, und ab dafür. „Wir haben noch an anderen Stellen ähnlich prekäre Situationen wie Im Holz, in allen drei Stadtbezirken.“ Er spreche zwar nicht von rücksichtslosem, wohl aber von gedankenlosem Verhalten, das Rettungsdienste, Müllabfuhr etc. ebenso behindere und blockiere. Für den Einsatz der Kehrmaschinen gibt’s jeweils feste Halteverbote mit den Tagen und Zeiten.

„Wir haben eigentlich genug Stellplätze, aber nicht immer da, wo sie gewünscht sind“, schildert Jan Schneider seine Sicht der Lage in Velbert. In Streitfällen hätten Verwaltungsrichter wiederholt befunden, dass ein Fußweg von einer Viertelstunde durchaus zumutbar sei.