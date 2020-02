Das Unternehmen Gebrüder Wasserloos GmbH in der Pfeilstraße wird zum 31. Dezember geschlossen. Dies teilte die Geschäftsleitung am Mittwoch den 25 Beschäftigten auf einer Betriebsversammlung mit. Die Firma aus Velbert , eine Tochter der WKW-Gruppe, stellt Werkzeuge vor allem für die Automobilindustrie her.

Hintergrund dieser Maßnahme sei die sich seit einigen Monaten abzeichnende mangelnde Auslastung, die der Entwicklung im wirtschaftlichen Umfeld der Automobil­zulieferindustrie entspreche, so Monika Kocks, Sprecherin der WKW-Gruppe . Das Volumen der vorliegenden Aufträge werde Mitte des Jahres komplett abgearbeitet sein, sodass voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt keinerlei Auslastung des Unternehmens mehr vorliegt. Durch die Schließung entfallen etwa 25 Arbeitsplätze.

Die Auszubildenden der Velberter Firma Wasserloos können ihre Ausbildung beenden

Die bei der Gebrüder Wasserloos GmbH beschäftigten fünf Auszubildenden sollen im Ausbildungszentrum der WKW.group ihre begonnene Ausbildung beenden. Die Geschäftsleitung will zeitnah mit der Arbeitnehmervertretung Gespräche mit dem Ziel aufnehmen, möglichst sozialverträgliche Lösungen zu vereinbaren, hieß es am Mittwoch.

Die WKW-Gruppe, die Wasserloos vor zwei Jahren zu hundert Prozent übernommen hat, versichert, dass sämtliche Außenstände der Firma beglichen werden. Im Jahr 2017 feierte das Unternehmen noch sein 100-jähriges Bestehen.