Velbert: Familien mit behinderten Kinder brauchen Hilfe

Im Wohnheim der Lebenshilfe haben viel behinderte Menschen eine Heimat gefunden und fühlen sich dort gut aufgehoben. Viele von ihnen arbeiten in der Werkstatt für Behinderte. Doch ihre Freizeit verbringen die meisten auch im Wohnheim, haben nur wenig Kontakte nach Außen. Um das zu ändern, beschäftigen sich Übungsleiter mit den Menschen mit Handicap. Bei der Lebenshilfe kümmert sich Bernd Goebel um die Koordination dieser Helfer. Er koordiniert den Familienunterstützenden Dienst, der sich auch um Familien mit behinderten Mitgliedern kümmert.

Die Chemie zwischen den Menschen muss stimmen

„Besonders für das Wohnheim in Velbert suchen wir noch engagierte Übungsleiter“, sagt Bernd Goebel. Sie bekommen eine Einführung in ihre Aufgabe und auch regelmäßige Fortbildungen. Für ihre Tätigkeit erhalten sie auch ein Honorar. Die Art der Freizeitgestaltung hängt dann vom Übungsleiter und vom Betreuten ab. „Das funktioniert nur, wenn die Chemie zwischen den beiden stimmt und darauf achten wir natürlich bei der Auswahl,“ erklärt Goebel.

Gemeinsame Besuche im Kino oder Spielenachmittage

So sind die Aktivitäten so verschieden, wie die Charaktere der beteiligten Personen. Da können gemeinsame Besuche in einem Freizeitpark oder in einem Kino auf dem Programm stehen, aber auch Spielnachmittage sein. „Manche Bewohner freuen sich, wenn man einfach mit ihnen eine Runde mit dem Auto fährt, das ist für sie etwas ganz Außergewöhnliches“, führt Goebel aus. Und, dass sich jemand ganz allein um sie kümmert, finden die behinderten Menschen schön. Denn dafür haben ihre Betreuer im Wohnheim oft keine Zeit.

Bernd Goebel sucht engagierte Helfer für die Lebenshilfe. Foto: Sascha Döring

Auch für zahlreiche Aktivitäten im Wohnheim braucht die Lebenshilfe Unterstützung durch die Übungsleiter. So wird dort je nach Jahreszeit für Karneval oder Ostern gebastelt und gebacken, es gibt Tanznachmittage und auch gemeinsame Ausflüge.

Den Familien das Leben erleichtern

Der Familienunterstützende Dienst hat zum Ziel, die Situation von Familien mit behinderten Mitgliedern zu verbessern, sie zu entlasten. Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit geistigen oder mehrfache Behinderungen und ihre Familien. Auch hier sucht Bernd Goebel noch Betreuer, eine pädagogische oder pflegerische Vorbildung wäre von Vorteil. Sie können mit den Kindern und Jugendlichen spielen, ihnen etwas vorlesen mit ihnen kochen oder backen.

Velbert Ein eingetragener Verein Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann ist ein eingetragener Verein, der sich seit 1961 für die Rechte von Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige einsetzt. Sie versteht sich als Selbsthilfeorganisation von Menschen mit Behinderung, Eltern und Fachleuten. Sie will die Teilhabe der Menschen am Leben in der Gemeinschaft fördern.

Begleitung zu Arztterminen

Es ist auch möglich, dass die behinderten Menschen bei Arzt- oder Therapieterminen begleitet werden, oder auch zu Veranstaltungen und regelmäßigen Termin im Verein. „Es geht vor allem darum, die pflegende Familie zu entlasten, damit Vater und Mutter etwas allein erledigen oder unternehmen oder sich um Geschwisterkinder kümmern können“, sagt Bernd Goebel.

Bewerbungen an die Lebenshilfe

Goebel sucht für die Lebenshilfe Mitarbeiter, Studenten und Schüler ab 18 Jahren. Es handelt sich um eine sozialversicherungs- und steuerfreie Tätigkeit (Aufwandsentschädigung) von maximal 20 Stunden im Monat. Bewerbungen nimmt Bernd Goebel, Lebenshilfe, Grüterstraße 10 in 40878 Ratingen entgegen oder per Mail an bernd.goebel@lebenshilfe-Mettmann.de.