Velbert: Fahrerin bei Zusammenstoß verletzt

Neviges . Eine Leichtverletzte und 15.000 Euro Schaden: So lautet die Bilanz eines Unfalls in Velbert an der Kreuzung Ibacher Mühle/Siebeneicker Straße.

Glück im Unglück hatten zwei Fahrerinnen aus Wuppertal, deren Wagen am Samstagvormittag, 9. Mai, gegen 11 Uhr an der Kreuzung Ibacher Mühle/Siebeneicker zusammengestoßen waren. Die 58-jährige, die den Unfall nach bisherigen Ermittlungen der Polizei verursacht hatte, kam mit leichten Verletzungen davon und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Eine 81-Jährige überstand den Crash völlig unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 15.000 Euro.

Frau hatte Vorfahrt missachtet

Das war geschehen: Gegen 11.10 Uhr befuhr eine 58-jährige Wuppertalerin mit ihrem Mitsubishi die Siebeneicker Straße, sie kam aus der Fahrtrichtung Wuppertal. In Höhe des Kreuzungsbereichs zur Ibacher Mühle wollte sie links abbiegen, um in Richtung Velbert auf der Siebeneicker Straße zu bleiben. Dabei missachtete sie die Vorfahrt und stieß beim Abbiegen mit dem von linkskommenden Opel Corsa einer 81-jährigen Wuppertalerin zusammen.

Seniorin kam mit dem Schrecken davon

Die Senioren kam aus Richtung Velbert befahren und wollte ihre Fahrt auf der Straße Ibacher Mühle in Richtung Wuppertal fortsetzen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mitsubishi der 58-Jährigen schwer beschädigt, der Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Front war so stark deformiert, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. An dem Opel Corsa der 81-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, während der Zeit der Unfallaufnahme war der gesamte Kreuzungsbereich gesperrt.