Velbert: Exhibitionist belästigt Schulkinder an Haltestelle

Neviges. In Velbert-Neviges hat ein Mann an einer Bushaltestelle vor Schulkindern seine Hose ausgezogen. Nun sucht die Polizei Zeugen für den Vorfall.

An der Bushaltestelle Lilienstraße hat sich am Donnerstag ein Mann „in schamverletzender Weise“ – wie es im Polizeibericht heißt – vor Schulkindern gezeigt. Gegen 7.20 Uhr wartete ein zehnjähriges Mädchen gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen auf den Schulbus, als plötzlich ein Mann dazu kam. Der Mann stellte sich hinter die Kinder, zog seine Hose herunter und zeigte sich den Kindern in schamverletzender Weise. Noch bevor der Bus wenige Minuten später eintraf, ging der Mann wieder weg. Die Kinder stiegen in den Bus und vertrauten sich in der Schule einer Lehrerin an. Abends erschien die Schülerin dann gemeinsam mit ihrer Mutter auf der Wache, um Anzeige zu erstatten. Die Kriminalpolizei hat daraufhin ein Strafverfahren wegen sexuellen Handlungen vor Kindern eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Zu dem Täter liegt eine Beschreibung vor: der Mann trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Jogginghose sowie schwarze Schuhe und hatte einen schwarzen Drei-Tage-Bart. Laut Aussage der Mädchen hat er ein „südosteuropäisches Erscheinungsbild“. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter 02051 946-6110 entgegen.