Velbert-Mitte. Der Einzelhandel in Velbert ist mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden. Viele Menschen nutzten den zusätzlichen Einkaufstag am Montag.

Velbert: Einzelhandel zieht positive Weihnachtsbilanz

Die Einzelhändler sind mit dem Verlauf des Weihnachtsgeschäftes überwiegend zufrieden. Das teilte der Handelsverband NRW-Rheinland mit. „Zwei Drittel der befragten Händler sind mit Kundenfrequenzen und Umsatzentwicklung bisher zufrieden“, resümiert Dr. Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Verbandes. Dieser vertritt als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die Interessen von mehr als 100.000 Einzelhandelsbetrieben, die im Jahr rund 100 Milliarden Euro Umsatz und damit gut ein Viertel des gesamten deutschen Einzelhandelsumsatzes erwirtschaften.

Viele Menschen in Velbert nutzten den zusätzlichen Einkaufstag vor Weihnachten am Montag, um noch letzte Geschenke zu kaufen. Foto: Heinrich Jung / FFS

Hoch in der Kundengunst hätten in diesem Jahr laut Achten Spielwaren, Uhren, Schmuck und hochwertige Düfte gestanden. Aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik seien große Fernseher, Handys und tragbare Lautsprecher besonders stark nachgefragt worden. Er erwarte auch am 23. und 24. Dezember starke Verkaufstage, sagte Achten. Diese Prophezeiung hat sich zumindest am Montag in Velbert bewahrheitet.

Andrang in der Stadtgalerie

Denn in der Stadtgalerie herrschte am letzten Tag vor Heiligabend großer Andrang auf die Geschäfte. Es galt anscheinend, noch auf den letzten Drücker Weihnachtsgeschenke zu finden. „Wir sind ganz zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft“, sagte Kim Frauns, die übergangsweise die Stellvertretung der Filialleitung beim Mode-Geschäft Mensing übernommen hat. „Heute ist schon gut was los“, sagte sie und deutete sogleich auf den hauseigenen Einpack-Service. „Der kommt zum Beispiel sehr gut an.“ Auf Produktebene sind es die Klassiker, die sie in diesem Jahr besonders gut für das Weihnachtsfest verkaufen konnte: Männerpullover und -hemden im Set, dazu Schals oder Socken. „Für Frauen gingen auch Markentaschen gut und Portemonnaies.“

Ein Verkaufstag mehr als im letzten Jahr

Trotz der Menschenmassen in der Stadtgalerie ist ein Vergleich mit dem Vorjahr schwierig. Denn im Jahr 2018 war der vierte Adventssamstag der letzte ganze Verkaufstag vor dem Heiligen Abend, während es in diesem Jahr mit dem Montag einen weiteren Tag zum Geschenke-Einkauf gab – außerdem öffnete die Galerie erst in diesem Jahr.

Erstes Weihnachtsgeschäft nach dem Umzug

Velbert Der Einzelhandel in NRW Der Einzelhandel ist in NRW der drittgrößte Wirtschaftszweig und ein verlässlicher Job-Motor. Er vereint mehr als 750.000 Beschäftigte und Auszubildende. Der Einzelhandel in NRW ist damit einer der wichtigsten Arbeitgeber und Nachwuchsförderer: Jeder zehnte Arbeitsplatz im einwohnerstärksten Bundesland wird durch die Branche zur Verfügung gestellt.

Doch nicht nur im Einkaufszentrum herrschte am 23. noch ordentlich Betrieb. Auch auf der Friedrichstraße schoben sich viele Menschen durch die ungemütlich graue Stadt. „Am Tag vor Weihnachten ist immer viel zu tun“, erzählte Ralf Klingenhagen. Er ist erst vor kurzem mit seinem Modegeschäft „Skyline“ in ein größeres Gebäude umgezogen. „Für uns ist es das erste Weihnachtsgeschäft nach dem Umzug“, berichtete er. Trotzdem habe er den gesamten Montag viel zu tun gehabt. „Geschenke in der letzten Minute sind immer beliebt.“ Ein besonderes Stück, das in diesem Jahr besonders gut gegangen sei, habe es indes nicht gegeben. „Höchstens gefütterte Schuhe.“