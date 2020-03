Die Innenstadt ist fast ausgestorben. Nur vereinzelt sind Passanten zu sehen. Allein am Stadtbrunnen tummeln sich die Menschen. Mit festem Schuhwerk und geschulterten Rucksäcken sind die fast vierzig Teilnehmer des Eine Weltmarschs bereit zum Aufbruch. Doch der Marsch ist nicht nur etwas für Wander-, sondern auch für Menschenfreunde. Er ist ein Spendenlauf mit dem Ziel, die Lage in Kenia zu verbessern.

25. Eine Weltmarsch in Velbert

„Das ist jetzt schon der 25. Lauf“, erzählt Karola Teschler, Vorsitzende des NeAs Hope – einem Verein, der sich für das Wohl von Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern einsetzt. In den vielen Jahren hat der Verein Projekte in der Region Asumbi unterstützt, Krankenhäuser gebaut und Patenschaften übernommen. Jetzt steht ein Kinderheim für Vollwaisen auf dem Programm.

Bei vier kurzen Stationen auf dem Weg, möchte Karola Teschler auf die Situation in Kenia aufmerksam machen. Der Brunnen als Ausgangspunkt, spiegelt die Thematik sehr gut wieder, denn gerade der Mangel an sauberem Wasser sei ein zentrales Problem der Region. „Seit meinen Besuchen dort kann ich nicht einmal mehr guten Gewissens das Wasser vom Eierkochen wegkippen“, erzählt die Vorsitzende und hofft auf viele Läufer. Die Wanderer können das Projekt unterstützen, indem sie Freunde und Bekannte um „Kilometergeld bitten“. Bei einem vollen Laufzettel kommt bei einer Strecke von neun Kilometern eine gute Summe zusammen, im Vorjahr waren es etwa 3800 Euro.

Coronavirus hält Stammläufer nicht ab

Auch in diesem Jahr haben sich die Teilnehmer auf dem Platz Im Oth in Neviges getroffen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Martina Grob hat ihren Spendenzettel selbst ausgefüllt. „Manchmal fehlt eben die Zeit, die Leute zu fragen“, erklärt sie. Natürlich seien auch Spaß und Bewegung ein Anreiz, aber der gute Zweck stünde im Mittelpunkt. Der Virus ist für sie kein Grund mit der Tradition zu brechen. „Man muss einfach normal weiterleben“, findet sie, „sonst hat man kein Leben mehr.“

Auch die anderen Läufer nehmen das Thema Coronavirus mit ein wenig Humor, zumindest an diesem sonnigen Vormittag. „Haltet bloß einen Abstand von 2 Metern“, heißt es da scherzhaft. Bedauerlicherweise muss aber das gemeinsame Kaffeetrinken im Pilgersaal ausfallen. Da viele Kuchen aber schon gebacken sind, müssen die anschließend eben von Papptellern im Freien gegessen werden.

Seit 1995 mit dabei ist auch Elisabeth Tilling aus der katholischen Gemeinde. Ob beim Weg durch den Wald oder an der Straße entlang – fast immer steht sie an der Spitze des Zugs. So souverän wie heute hat sie auch schon in Gründungstagen die Truppe angeführt, denn schon damals war die „Messdienermutti“ für ihre Wanderfreude und die Kenntnis der Nevigeser Umgebung bekannt. „Da hat man mich eben gefragt, ob wir uns eine Strecke überlegen wollen“, erinnert sie sich und erfüllt diese Aufgabe noch immer pflichtbewusst. Einige Wochen vor der Wanderung läuft sie die Strecken immer noch einmal ab, um zu prüfen, ob die Wege nicht doch zu matschig oder zu schwierig für die jüngsten und ältesten Teilnehmer sind.

Möglichst immer andere Routen

Velbert Spenden fließen in Kinderheimprojekt NeAs Hope – Eine Weltkreis e.V. steht für „Neviges-Asumbi-Homabay-People“ und entstand 2012 aus einem Zusammenschluss von Eine Weltkreis und der Projektgruppe „Homa-Bay“. Seit ein paar Jahren hat man sich für den „Eine Weltmarsch“ auf den dritten Sonntag der Fastenzeit geeinigt. Derzeit kümmert sich der Verein um den Bau eines Kinderheimes in Asumbi, die ersten 12 Kinder können zeitnah einziehen. Sie werden dort nach der Ideologie der SOS Kinderdörfer von einer „Mutter“ betreut.

„Die heutige Route war die letzte von drei möglichen“, erzählt sie. Dennoch würde es ihr nie in den Sinn kommen, die gleiche Strecke zweimal zu wandern. „Außerdem versuchen wir immer unterschiedliche Richtungen zu wählen“, erklärt Elisabeth Tilling und schlägt heute die Route nach Tönisheide ein.