Velbert: Einbrecher stehlen Kaffeemaschine aus Café

Unbekannte sind in der Zeit von Mittwoch, 13. Mai, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, 14. Mai, in die Verkaufsräume eines Cafés an der Hohenzollernstraße eingebrochen.

Der oder die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür zu der Konditorei im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses auf. Es wurde eine Espresso-Maschine sowie das Münzgeld aus der Kasse gestohlen. Vermutlich über den Einstiegsweg verließen der oder die Einbrecher den Tatort und flohen unerkannt mit ihrer Beute. Der Sachschaden allein an der aufgehebelten Tür wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, entgegen.