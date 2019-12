Velbert: DJ-Förderung im Jugendzentrum Neviges

Dass die Wände des Kinder- und Jugendzentrums an der Lessingstraße relativ schalldicht sind, steht nach diesem Tag ganz sicher fest: Drinnen hat sich nämlich ein gutes Dutzend angehender DJs um die alte Tischtennisplatte versammelt, auf der sich Schallplatten, Laptops und Controller aneinanderreihen.

Doch anstelle von poppigen Sounds ist lautes, rhythmisches Klatschen zu vernehmen. Was auf den ersten Blick gar nichts mit den Aufgaben eines DJs zu tun zu haben scheint, stellt sich als unverzichtbares musikalisches Grundwissen heraus.

Lennox hat den richtigen Dreh raus

Jette (12) und Lennox (11) sind von den Übungen im Jugendzentrum in Velbert-Neviges begeistert: „Ich mag es, Musik zu hören“, sagt das einzige Mädchen der Runde.“ Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„Beim Hip-Hop nicken die Leute im Takt, ein Akustikgitarrist wippt mit dem Fuß“, erzählt DJ und Workshopleiter Lars Caspari, „das Timing muss eben sitzen und man sollte auch erkennen können, wo der erste Beat im Lied ist.“

Den richtigen Dreh hat der elfjährige Lennox schnell raus. „Am Anfang findet man das noch ganz schön creepy“, erzählt er, „Und wenn bei so einer großen Gruppe jemand falsch klatscht, sind gleich auch alle anderen raus.“ Seit er einmal einem DJ im Fernsehen bei der Arbeit zugesehen hat, stand für ihn fest, dass er das unbedingt auch einmal ausprobieren musste.

Jette ist das einzige Mädchen in der Runde

Seine Freundin Jette (12) muss sich heute als einziges Mädchen behaupten, doch das macht ihr überhaupt nichts aus. Sie nimmt öfters an Aktionen des Kulturrucksacks teil und ist begeistert von dem, was sie bereits gelernt hat. „Ich mag es, Musik zu hören“, erzählt sie, „Aber jetzt auch noch Lieder mischen zu können, ist etwas ganz anderes.“

In ihrer Jugend haben Lars Caspari und Kolja Vorthmann ihre Leidenschaft noch im heimischen Keller ausgelebt, bevor sie auf den ersten Partys auftreten durften. Nach einigen Jahren kam dann die Frage auf, was man noch tun könnte. „Ein Gitarrenspieler gibt irgendwann Gitarrenunterricht“, lacht Caspari, „Warum sollten wir nicht das gleiche machen?“

Patrick ist schon zum dritten Mal dabei

Dass die Idee gut ankommt, beweist auch der zwölfjährige Patrick. „Das ist jetzt schon mein dritter Workshop bei den beiden“, erzählt er, während er konzentriert an einigen Reglern dreht. Heute hat er sogar sein eigenes Equipment mitgebracht. „Ich könnte mir schon vorstellen, später etwas in der Richtung zu machen“, überlegt er. Bis es aber soweit ist, wird er noch so oft es geht an den Workshops teilnehmen.

„Eigentlich mache ich das gleiche wie die anderen“, erzählt er, „aber es gibt trotzdem noch richtig viel zu lernen.“ Begriffe wie Loops, Decks und Scratchen gehören schon bald zum allgemeinen Wortschatz der Teilnehmer.

Kinder sind vom DJ-Workshop begeistert

Velbert Kooperation mit dem Kulturrucksack Kolja Vorthmann und Lars Caspari sind mit ihrem Workshop MixPerience bereits seit 2015 in verschiedenen Velberter Stadtteilen gewesen. Die gebürtigen Wuppertaler arbeiten in einem Umkreis von etwa 50 Kilometern. Teilnehmen können Kinder zwischen zehn und vierzehn Jahren. Das Kinder- und Jugendzentrum Neviges blickt auf eine lange Kooperationsgeschichte mit dem Kulturrucksack NRW zurück. So fand kürzlich erst ein gemeinsamer Graffiti-Workshop statt.

Auch Laura Gundermann vom Jugendzentrum ist vom Workshop begeistert. „Wir waren schon immer ein sehr musikalisches Haus“, erzählt sie, „Da würde so ein DJ-Controller natürlich wunderbar passen.“ „So etwas ist natürlich etwas ganz anderes als ein CD-Player“, erläutert Vorthmann, der in der Vielzahl an Möglichkeiten auch den besonderen Reiz seiner Profession sieht: „Das ist schon next Level.“

Das ganze Potential werden die Kinder erst mit der Zeit entdecken, doch haben sie schon die ein oder andere Herausforderung gemeistert, egal ob es darum geht die Beats per Minute anzupassen, Decks zu erstellen oder der Klangqualität den letzten Schliff zu verpassen. „Es ist cool etwas zu probieren“, weiß Vorthmann, „Aber es ist eben immer auch eine Herausforderung.“