Die Zeiten der Hochkonjunktur sind vorbei – nun brechen auch in Velbert und dem Kreis Mettmann wirtschaftlich schwierigere Zeiten an: Bei dieser Einschätzung sind sich der Velbert/Heiligenhauser Unternehmerverein „Schlüsselregion“, die IHK zu Düsseldorf und der Arbeitgeberverband der Metallindustrie Wuppertal und Niederberg einig. Doch bei der Frage, wie arg die konjunkturelle Eintrübung in der Region ausfallen wird, gibt es differenziertere Sichtweisen.

So haben die Metall-Arbeitgeber in ihrer jüngsten Konjunkturumfrage ein düsteres Bild von der Situation gezeichnet, die unter anderem von Brexit-Unsicherheiten oder Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und der EU sowie China geprägt sind: Fast jeder zweite Betrieb klage über eine derzeit schlechte Geschäftslage, die Stimmung habe sich deutlich verschlechtert, heißt es. Und: Der stetige wirtschaftliche Aufstieg seit der Krise 2009/2010 sei nun zum Erliegen gekommen. „Selten waren die Prognosen so düster wie aktuell", so der Verbandsgeschäftsführer Klaus-Peter Starke. Dies untermauerten Zahlen: Rund ein Viertel der Unternehmen rechne mit einer Verschlechterung der Geschäftslage, 40 Prozent sähen sich voraussichtlich zu einem Personalabbau gezwungen.

Konjunktureinschätzung variiert nach Branche

Nicht ganz so pessimistisch betrachtet dagegen Dr. Thorsten Enge die Lage: „Die Konjunktureinschätzung gestaltet sich, je nach Branche, sehr unterschiedlich“, meint der Geschäftsführer des Unternehmer- und Industrievereins Schlüsselregion, dem rund 200 Firmen angeschlossen sind. So sei klar, dass die Eintrübung Betriebe in der Automobilzulieferindustrie betreffe. Doch: „Von Unternehmen aus der Schloss- und Beschlägeindustrie, die im Immobiliensektor tätig sind, habe ich noch nichts von einer Krise gehört“, berichtet Enge weiter. Das liege daran, dass die heimische Bauindustrie nach wie vor boome.

Ein breites Kundenspektrum

Differenziert müsse man auch die Situation bei Betrieben etwa aus der Fräs-, Stanz- oder Gussindustrie betrachten. „In diesen Bereichen gibt es ein sehr breites Kundenspektrum. Zwar sind viele Unternehmen in der Automobilzulieferindustrie tätig, doch andere liefern auch in andere Segmente. Insofern kann man da nicht pauschal von der Industrie sprechen, da sich diese eben in unterschiedliche Branchen aufgliedern.“

„Wirtschaft steht am Scheideweg“

Ähnlich äußert sich Helmut Diestler. Er ist bei der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf Volkswirt und hat den Kreis Mettmann besonders im Blick. „Es gibt Argumente, dass ein Tief bevorsteht, aber auch welche dafür, dass es nicht ganz so schlimm wird", sagt er. Dennoch: „Die konjunkturellen Sorgen nehmen zu." Insgesamt stehe die Wirtschaft im Kreis und eben in Velbert wegen ihrer Exportorientierung, am Scheidweg. So gebe es derzeit viele Unwägbarkeiten – etwa durch den Brexit, der zwar zum 31. Januar vollzogen sein wird. Doch dann müsse bis Jahresende noch ein Vertrag – auch zu Handelsbeziehungen – zwischen der EU und Großbritannien ausgearbeitet werden. „Und ob das gelingt, ist fraglich."

„Abwarten, was passiert“

Das ist längst nicht alles. Auch Handelsstreitigkeiten mit angedrohten Strafzöllen zwischen den USA und der EU sowie zwischen China und den USA könnten tiefgreifende Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung vor Ort haben. Diestler: „Da muss man abwarten, was passiert.“

Für Witte sind Prognosen momentan schwer möglich

Auch die Unternehmen in Velbert schauen gespannt auf die konjunkturelle Entwicklung. Etwa der weltweit tätige Automobilzulieferer Witte Automotive. So sagt Firmenchef Rainer Gölz: „Im Jahr 2019 konnten auch wir unsere geplanten Umsätze nicht voll erreichen, was insbesondere einem schwachen vierten Quartal geschuldet war. Dennoch können wir zurzeit nicht von einer Konjunkturkrise sprechen: Aktuell haben wir sehr viel zu tun und werden im 1. Quartal 2020 wohl gut über Plan liegen.“ Dies sei zwar sehr erfreulich, aber Witte werde keine generelle Entwarnung geben. Gölz: „Wir fahren sozusagen auf Sicht, da Prognosen aufgrund der weiterhin vorherrschenden politischen sowie damit verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheiten in Europa und der Welt nur schwer möglich sind.“

Rainer Gölz, der Geschäftsführer von Witte Automotive in Velbert, zeigt sich optimistisch, mit innovativen Lösungen Aufträge für neue Fahrzeugmodelle zu bekommen. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

In punkto Anpassungen durch Elektromobilität führte Gölz weiter aus: „Die gesamte Automobilindustrie wandelt sich und alle darin agierenden Unternehmen passen ihre Strategie zum Beispiel auf die zunehmende Elektromobilität an, sofern möglich. Die Produkte von Witte Automotive sind zum Glück weitestgehend unabhängig von der Antriebstechnik der Fahrzeuge. Sprich: Auch E-Autos benötigen Türaußengriffe und Schließsysteme.“ Perspektivisch sei er optimistisch, mit innovativen Lösungen Aufträge für neue Fahrzeugmodelle gewinnen zu können und weiter zu wachsen.