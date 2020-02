Velbert: Der Rosenmontagszug soll wie geplant stattfinden

Velbert-Mitte. Trotz des stürmischen Wetters am Wochenende ist der Velberter Rosenmontagszug nicht in Gefahr. Das bestätigte Dennis Fülling vom Festausschuss.

Trotz des stürmischen Wetters ist der Velberter Rosenmontagszug wohl nicht in Gefahr. Das sagte Dennis Fülling, der 1. Vorsitzende des Festausschusses Velberter Karneval, vor dem Hintergrund, dass zu Rosenmontag (24. Februar) der Wind nicht mehr ganz so stark wie noch am Sonntag wehen dürfte. Trotzdem richtet sich sein Blick zum Himmel: „Wir werden die Wetterlage natürlich genau beobachten. Allerdings sind wir sehr optimistisch, dass der Zug stattfinden wird“, so Fülling.

Auch Teilnehmer aus anderen Städten dabei

Sollte es wider Erwarten aber doch auch am heutigen Montag stark stürmen, müsse man die Lage nochmal einschätzen. „Bevor dann Gefahr für Leib und Leben besteht, würden wir den Zug aber absagen.“ Bei dem närrischen Lindwurm, der um 14.11 Uhr in der oberen Friedrichstraße starten soll und sich seinen Weg durch die Fußgängerzone bahnt, werden übrigens mehr Wagen und Teilnehmer als geplant dabei sein. Fülling: „Wir haben alle Karnevalisten aus den umliegenden Städten, in denen am Sonntag die Züge abgesagt wurden, eingeladen, bei uns mitzumachen. Dafür konnten sie sich bis Sonntagabend um Mitternacht melden, einige haben auch schon zugesagt.“