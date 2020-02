Bei Schüssen an zwei Shisha-Bars in Hanau wurden mehrere Menschen getötet und weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter und seine Mutter wurden danach tot aufgefunden. Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt.

Terror in Hanau Velbert: Bürgermeister erschüttert über Terror in Hanau

Velbert. Lukrafka fordert die Velberter auf, im Fastnachtstrubel einen Moment zum Gedenken inne zu halten und gegen den Terror zuammen zu stehen.

Ein 43-jähriger Deutscher hat in zwei Shisha-Bars und in einem Kiosk in Hanau um sich geschossen und zehn Menschen und sich selbst getötet. Die Ermittler vermuten Terror - und ein rassistisches Motiv.

Bürgermeister Dirk Lukrafka zeigte sich erschüttert über die Ereignisse: „Seit gestern Abend erreichen uns aus der hessischen Stadt Hanau schreckliche Bilder und Nachrichten. Der mutmaßliche Täter ermordete nach aktuellem Kenntnisstand mindestens zehn Menschen und verletzte zahlreiche weitere.“

Bürgermeister Dirk Lukrafka Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Nach Angaben eines Sprechers der Bundesanwaltschaft lägen „Anhaltspunkte für eine fremdenfeindliche Motivation“ vor. „Diese abscheuliche Tat am Abend vor Weiberfastnacht zeigt uns abermals sehr deutlich, wie nah Freud und Leid beieinander liegen. In meinen Gedanken bin ich bei den Opfern und ihren Angehörigen“, so der Bürgermeister weiter. Er forderte die Velberter auf, im Trubel des heutigen Tages den einen oder anderen Moment, inne zu halten und ebenfalls an die Menschen in Hanau zu denken. „Sollte sich der Verdacht eines fremdenfeindlichen Hintergrundes bestätigen, ist es wichtiger denn je, Haltung zu zeigen, zusammen zu stehen und sich für unsere demokratischen Werte stark zu machen“, schrieb der Bürgermeister.