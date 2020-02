Velbert: BI Kleine Höhe entdeckt alte, topaktuelle Argumente

Seit ihrer Gründung 1981 kämpft die Bürgerinitiative Kleine Höhe (BI) unermüdlich gegen die Bebauung des gleichnamigen Grüngürtels zwischen Neviges und Wuppertal. Zunächst gegen ein Gewerbegebiet, jetzt gegen die Pläne der Stadt Wuppertal, bis zum Sommer 2020 Baurecht für eine Forensik mit 150 psychisch kranken Straftätern zu schaffen. Das Argument der Bürgerinitiative: Mehr denn je sei die grüne Schneise wichtig für den Klimaschutz. Ein hochaktuelles Thema, das bereits vor 35 Jahren Wuppertaler Politiker sowohl der SPD als auch der CDU – die Kleine Höhe liegt auf Wuppertaler Stadtgebiet – im Kampf gegen eine Bebauung vereinte. So schrieben im Januar 1985 Vertreter der SPD- und der CDU-Ratsfraktion gemeinsam einen Brief an die damalige Wuppertaler Oberbürgermeisterin Ursula Kraus. In dem Brief, der der WAZ als Kopie vorliegt, heißt es, dass der Rat der Stadt Wuppertal beschließen möge, „das Bebauungsplanverfahren Nr 750 Kleine Höhe“ nicht fortzuführen. Als Grund wird ein „gesteigertes Umweltbewußtsein“ angeführt.

Klimaschutz war immer ein Thema

Im Bereich Schanzenweg auf der Kleinen Höhe will die Stadt Wuppertal Baurecht schaffen für die Errichtung einer Forensik. Foto: Uwe Möller / WAZ FotoPool

„Die beiden Fraktionen waren ökologisch viel weiter als heute“, sagt Dr. Peter Egen, früheres Ratsmitglied der CDU in Velbert, dem der 35 Jahre alte Brief in seinem „Privatarchiv“, wie er sagt, in die Hände fiel. Er stehe der Bürgerinitiative beratend zur Seite. Als gebürtiger Wuppertaler, der in Neviges lebe, liege ihm die Kleine Höhe am Herzen. Dr. Egen: „Es geht hier um die historische Aufarbeitung des Themas. Es wurde schon Anfang der achtziger Jahre über Klimaschutz geredet.“ Auf seine Initiative kam dann jetzt auch die Runde zusammen, die sich im Café „Pujalu“ in Wuppertal-Katernberg traf. Neben Mitgliedern der BI nahmen unter anderem auch der Vorsitzende der SPD Katernberg, Jakob Steffens, und Janine Weegmann (CDU) aus der Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg teil sowie Bernhard Sander, Wuppertaler Ratsherr (Die Linke).

Brief ist so aktuell wie nie

„Der Brief ist so aktuell wie nie. Wir fordern die beiden Fraktionen CDU und SPD auf, zu den Ursprüngen von 1985 zurückzukehren“, sagt Gabriele Schnabel von der BI. Damals habe zunächst die Initiative ein Gutachten in Auftrag gegeben, dann die Stadt Wuppertal. Beide Gutachter seien zu dem Ergebnis gekommen, dass die Kleine Höhe ein wichtiger Grüngürtel zwischen Wuppertal und Velbert sei. So heißt es in dem ersten Gutachten: „Dieses Gebiet (...) bildet eine landschaftliche und ökologische Brücke. Diese ökologische Brückenfunktion ist bereits in den letzten Jahren durch die entstandenen Neubaugebiete, sowohl von Neviges aus als auch von Wuppertal, durch starke Einengungen beeinträchtigt worden.“

Protest gegen jegliche Bebauung

Daher müsse, so die BI, die Kleine Höhe frei bleiben. „Das ist so ein wichtiger Frischluftkorridor, und zwar mehr denn je“, so Gabriele Schnabel. Der Protest richte sich nicht etwa gegen die Errichtung einer Forensik, sondern gegen jegliche Bestrebungen, die Kleine Höhe zu bebauen. Gleichwohl war natürlich die Forensik-Pläne ein Thema. Und da herrschte am Tisch Einigkeit: Das Grundstück Parkstraße, das dem Land NRW gehört und auf dem unter anderem das Jugendgefängnis steht, sei aus vielen Gründen geeigneter als die Kleine Höhe.