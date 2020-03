Velbert: Betriebe setzen Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit

Zum Internationalen Tag gegen Rassismus, der am Samstag, 21. März, begangen wird, soll vor allem ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit gesetzt werden. Das machen viele Velberter Unternehmen aber auch das ganze Jahr über und haben Richtlinien gegen Rassismus sowie Ansprechstellen für Diskriminierungsopfer geschaffen.

WKW setzt auf gemeinsame Initiative

Besonders sichtbar, und das buchstäblich, wird das Engagement beispielsweise bei der Firma WKW-AG. Dort prangt ein Schild unübersehbar auf der großen Werksstraße vor der Kantine, auf dem steht: „Kein Platz für Rassismus“. Dies sei eine Gemeinschaftsinitiative von der Geschäftsführung des Automobilzulieferers sowie der Arbeitnehmer und gelte auch für die Erbslöh-Kollegen, betont der stellvertretende Betriebsratschef Andreas Althaus: „Bei uns arbeiten auch so viele Menschen mit unterschiedlichen Nationalitäten, wir dulden keine Fremdenfeindlichkeit. Hier hat es aber auch noch keine größeren Probleme gegeben“, meint er. Sollte es dennoch zu einer Auseinandersetzung in dieser Hinsicht kommen, könne jederzeit der Betriebsrat, der Vorgesetzte oder die Personalabteilung angesprochen werden. „Wir haben auch für den Fall der Fälle Mittelsmänner und Dolmetscher“, so Althaus weiter.

Witte hat für alle Fälle eine Hotline eingerichtet

Auch beim Automobilzulieferer Witte ist Fremdenfeindlichkeit „kein Thema“, wie Unternehmenssprecherin Bettina Janke schildert. „Für uns spielt die Nationalität überhaupt keine Rolle, auch nicht etwa bei der Besetzung von Führungspositionen.“ So sei beispielsweise der Vertriebsleiter Tscheche. Sollte es dennoch mal ein Problem in punkto Diskriminierung geben, seien eine Email-Adresse sowie eine Hotline eingerichtet worden. „Und wer anonym bleiben möchte, kann den Fall schriftlich darlegen und in einen extra dafür aufgehängten Briefkasten werfen.“

Geschäftsleitung ist Ansprechpartner bei Jeners

Marc Blauth, Betriebsratschef bei Jeners Druckgusstechnik, kennt in seinem Betrieb ebenfalls keine Probleme mit Rassismus. „Das liegt vielleicht auch daran, dass wir von den Nationalitäten her sehr durchmischt sind. Wir sind alles Kollegen“, sagt er. Sollte es aber doch mal Ärger geben, würden er und auch die Geschäftsleitung sofort einschreiten.

Das alles freut Hakan Civelek, Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Velbert. Denn: „Die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter steht im Betriebsverfassungsgesetz.“ Dieses lehne sich an das Grundgesetz und der freiheitlichen Grundordnung des Staates an. „Schließlich sind gleiche Chancen für alle ein Menschenrecht“, so Civelek.