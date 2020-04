Velbert: Bekiffter Mann auf getuntem Mofa erwischt

Foto: Polizei ME

Die Polizei kontrollierte am Wochenende verstärkt Motorradfahrer.

Kreis Mettmann. Polizei kontrollierte am Wochenende verstärkt Motorradfahrer. In Velbert wurde bekiffter Mann mit getuntem Mofa erwischt

Die Kreispolizei hat am Wochenende besonders Augenmerk auf Motorradfahrer gerichtet: Insgesamt zählte die Polizei von Karfreitag bis Ostermontag 177 Geschwindigkeitsverstöße von motorisierten Zweiradfahrerinnen und -fahrern. Elfmal war die Geschwindigkeitsübertretung dabei so hoch, dass auf die Betroffenen nun ein Fahrverbot wartet.

Den unrühmlichen „Spitzenreiter“ erwischte dabei ein Polizeibeamter auf dem so genannten „ProVida-Krad“ der Kreispolizeibehörde - einem speziell zur Verkehrsüberwachung umgerüsteten zivilen Polizeimotorrad. Im Bereich Koxhof/Schlupkothen in Wülfrath registrierte der Polizeibeamte ein Motorrad der Marke „Yamaha“, das mit rund 130 Stundenkilometern - bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h - unterwegs war. Auf den Fahrer wartet nun neben einem längeren Fahrverbot auch eine empfindliche Geldstrafe.

Technische Verstöße festgestellt

Zudem kontrollierte die Polizei nicht nur die Geschwindigkeiten, sondern auch die Zustände der aus dem Verkehr gezogenen Motorräder. Dabei stellten die Beamten insgesamt 28 technische Verstöße fest, die 24 Mal mit einem Verwarngeld geahndet wurden, zudem wurden elf Mängelkarten ausgestellt.

Darüber hinaus wurde bereits am Samstag in Velbert-Tönisheide ein 22-jähriger Mofa-Fahrer angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle des Kleinkraftrads stellten die Polizeibeamten fest, dass dieses auffällig getunt war. Anstatt der erlaubten 25 km/h war es dem Fahrer mit seinem Mofa so möglich, bis zu 50 km/h schnell zu fahren. Doch damit nicht genug: Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass er bereits Anfang des Jahres seine Erlaubnis zum Führen eines Kleinkraftrads verloren hatte und bei seiner neuerlichen Fahrt durch Tönisheide obendrein auch noch unter dem Einfluss von Drogen (Cannabis) stand.

Blutprobe wurde angeordnet

Die Folgen für den jungen Mann: Er musste zur beweissicheren Feststellung seines Drogenkonsums mit zur Wache, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Sein Mofa wurde sichergestellt - zudem wurden Strafverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.