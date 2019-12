Velbert-Mitte. Axel Burggraef ist Inhaber der World of Whirlpools in Velbert. Eigentlich kommt er vom Bau, doch nach einem entspannten Abend schwenkte er um.

Velbert: Bei Axel Burggraef gibt es Minipools für den Garten

Leise blubbert das 40 Grad warme Wasser, dezentes Licht setzt Akzente, eine kleine Fontäne sprudelt: Ein Whirlpool, möglichst auf der eigenen Terrasse oder im eigenen Garten, das ist Entspannung pur.

So sieht das auch Axel Burggraef. Er ist Inhaber der World of Whirlpools in Velbert. Und er musste auch selbst erst einmal in den Genuss eines Pools kommen, um beruflich umzuschwenken, erzählt der 59-Jährige: „Ich bin gelernter Tischler, habe viel im Innenausbau gemacht. Da war immer Dampf drin.“

Ein eigener Whirlpool am Büro

So lässt es sich leben: Im Gewerbepark an der unteren Friedrichstraße in Velbert hat die World of Whirlpools derzeit ihre Ausstellungsräume. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Der Stress machte sich körperlich bemerkbar, er begann, schlecht zu schlafen. „Ein Freund sagte dann: Du musst vorbei kommen, ich hab da was.“ Gesagt getan: Die beiden verbrachten einen Abend im Whirlpool – „danach habe ich zum ersten Mal wieder durchgeschlafen. Da habe ich mir gesagt: So was will ich auch haben.“

Axel Burggraef installierte sich seinen eigenen Pool am Büro, seine Kunden waren mindestens genauso begeistert wie er. So habe er entdeckt, „dass es da einen ganz schönen Markt gibt. Aber auch viele schwarze Schafe.“ Und so begann der gebürtige Essener, umzusatteln.

Erst ein paar Exemplare, dann der komplette Umstieg

Erst räumte er einen Teil des Lagers für einzelne Whirlpools, doch bald schon stieg er ganz um. „Das ist jetzt gut 23 Jahre her“, sagt er, „und ich bin immer noch froh, mich so entschieden zu haben.“ Begonnen hat er mit dem Verkauf in Essen-Rüttenscheid, dann ging es nach Werden, „das war auch super schön. Bis der Vermieter starb.“

Er musste umziehen – 2015 ging es nach Velbert. Im Gewerbepark an der unteren Friedrichstraße fand er Platz für Geschäftsräume und Ausstellung. Aber auch dort ist es inzwischen zu klein, aktuell zieht die World of Whirlpools erneut um: „500 Meter weiter, im laufenden Betrieb“, sagt der Chef. Dort, an der Friedrichstraße 83a habe er dann rund 1000 Quadratmeter zur Verfügung.

Kunden kommen aus allen Schichten

Mit LED-Beleuchtung kommt die richtige Stimmung auf. Die World of Whirlpools von Axel Burggraef zieht derzeit innerhalb von Velbert um. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Und wer kommt so zu ihm als Kunde? „Alle“, sagt er und lacht. „Vom Lieferfahrer, der jahrelang gespart hat, bis zum Milliardär.“ Preislich geht es bei ihm ab etwa 7000 Euro los, „nach oben ist da natürlich keine Grenze“, sagt der 59-Jährige. Zunächst lieferte er europaweit, inzwischen liegt der Schwerpunkt auf Nordrhein-Westfalen.

Vor dem Kauf steht aber die Beratung, „und die Gespräche sind sehr intensiv“, sagt Burggraef. „Wir erläutern Preisunterschiede, klären die Standsituation, die Stromzufuhr, die Technik, die Wasserzufuhr und vieles mehr.“ Eineinhalb bis zwei Stunden könne das durchaus dauern, „aber die Kunden, die zu uns kommen, die sind entspannt.“ Dazu beitragen könnte natürlich auch, dass Probebaden erlaubt ist.

Lieber etwas mehr Geld ausgeben

Wer pfleglich mit seinem Whirlpool umgeht, der hat auch viel Freude an den Geräten, „die halten in der Regel 15 Jahre“, sagt der Experte – der davon abrät, billige Alternativen zu kaufen: „Da können Sie lieber das Geld nehmen und in den Urlaub fahren, da haben Sie mehr von.“

Und Axel Burggraef sagt auch gleich, warum er diesen Rat gibt: „Ein guter Whirlpool ist zum Beispiel auch sehr gut isoliert.“ Das heißt: Bei 0 Grad Außentemperatur kann man das Gerät abschalten, Deckel drauf, „und dann verliert der über 24 Stunden vielleicht ein, zwei Grad Wassertemperatur.“

Neue Angebote in neuer Ausstellung

Velbert Nachfolger gefunden Die World of Whirlpools ist ein echter Familienbetrieb. Neben Axel Burggraef sind auch sein Sohn Jeremy und seine Frau im Unternehmen beschäftigt. Eigentlich wollte sich Axel Burggraef nach dem Umzug nach Velbert langsam auf den Ruhestand vorbereiten: „Doch vor zwei Jahren hat Jeremy gesagt, dass er einsteigen will.“ Und so blieb Axel Burggraef, „drei, vier Jahre noch und dann gehe ich langsam raus.“ Bis dahin ist Jeremy Burggraef (26) so weit, dass er das Geschäft vom Vater übernehmen kann.

Und noch einen Service bietet Burggraef an: Gebrauchte Pools werden abgeholt und aufgearbeitet und – wenn möglich – wieder verkauft. Aber: „Wir sind nur im privaten Bereich unterwegs“, sagt der Inhaber der World of Whirlpools. „Im kommerziellen Bereich machen wir nichts.“

Ab etwa Mitte Januar ist die neue Ausstellungshalle fertig, dann erweitert Axel Burggraef sein Angebot: „Wir werden auch günstigere Pools im Bereich von 3000 und 4000 Euro anbieten.“ Die Nachfrage sei groß, „das können wir nicht ignorieren.“ Dafür reiste er mit Sohn Jeremy eigens nach Budapest ins Werk, um sich von der Qualität zu überzeugen.

Und Dekoratives wird es dann auch geben: kleine oder große Feuerstellen, die rund um den Whirlpool für das entsprechende Ambiente sorgen.