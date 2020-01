Velbert: Auch stationärer Handel setzt auf das Internet

Die meisten Velberter werden sich wohl noch an die Buchhandlung Löhr erinnern. Nach 100-jährigem Bestehen wurde der Familienbetrieb Anfang des Jahres 2010 geschlossen. Das ist mittlerweile zehn Jahre her. Ein Grund dafür war damals die starke und immer größer werdende Konkurrenz durch den Onlinehandel.

So wie „Löhr“ geht es vielen lokalen Einzelhändlern, die wegen des Internets um ihre Existenz bangen müssen und nach und nach aus den Innenstädten verdrängt werden. Um dem zu entkommen, bieten einige Geschäfte nun auch Onlineshops an. So auch das Spielwaren- und Büchergeschäft „Brummbär“, das von Andreas Haaf geführt wird, der den Familienbetrieb Löhr mit seinem Vater geleitet hat.

Horst Haaf hat die Buchhandung Löhr über 60 Jahre lang geführt, bevor er sein Geschäft vor zehn Jahren schloss. Hier ein Foto von seinen letzten Tagen in der Buchhandlung. Foto: VOGLER, Uwe / WAZ FotoPool

Ware am nächsten Tag verfügbar

„Brummbär“ arbeitet jetzt mit „genialokal“ zusammen, einem Onlineshop mit über 10 Millionen Büchern, ebooks, Hörbüchern und Spielen. „Kunden haben dort eine größere Auswahl als bei uns im Laden“, erzählt Haaf, „und können die Bücher online bestellen. Schon am nächsten Tag sind sie dann bei uns im Laden und können abgeholt werden.“ Gezahlt wird dann direkt bei „Brummbär“ im Geschäft und nicht online. Man kann seine Bestellung auch direkt nach Hause liefern lassen – dann profitiert „Brummbär“ aber nicht davon.

Spielzeug wird online oft billiger angeboten

„Vielen ist gar nicht mehr bewusst, dass wir aus Löhr entstanden sind und dass wir deshalb natürlich auch Bücher im Sortiment haben“, so Haaf. Auch deshalb setzt „Brummbär“ durch den Onlineshop den Fokus wieder vermehrt auf Bücher. Hier seien die Preisunterschiede zwischen den stationären Händlern und den Onlineshops nicht so hoch wie bei Spielwaren, die im Internet oft zu Preisen angeboten werden, die sich ein lokaler Händler nicht leisten kann. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Hinter dem Konzept von „genialokal“ stehen deutschlandweit nach eigenen Angaben 600 unabhängige Buchhandlungen, die sich dem Onlinehandel nicht komplett verschließen möchten, dabei aber trotzdem ihr eigenen Geschäft stärken wollen.

Bei Sport Klose zählt die persönliche Beratung

Große Ketten - wie etwa H&M, C&A, Media-Markt oder Thalia – bieten ein solches System schon länger an. In den Onlineshops können Kunden prüfen, ob der gewünschte Artikel im Geschäft vorrätig ist und falls nicht, ihn in die ortsansässige Filiale schicken lassen und auch dort zurückgeben. Das spart oft auch die Portokosten und den Ärger beim zurücksenden.

Velbert Viele kaufen auch noch gerne im Laden Zahlen des Handelsverbands Deutschland zeigen, dass der traditionelle Kauf im Handel vor Ort zwar abgenommen hat, jedoch nach wie vor nicht alle nur noch online kaufen. So kam bei einer Befragung 2017 heraus, dass sich nur 20 Prozent der Bevölkerung als „begeisterte Online-Shopper“ bezeichnen würden, 56 Prozent jedoch als „selektive Online-Shopper“, die bestimmte Produkte - wie Elektronik oder Bücher - online und andere lieber im Laden kaufen.

Auch bei „Intersport Klose“ ist das möglich, doch gerade in Fachgeschäften wird die persönliche Beratung vor Ort noch sehr geschätzt. Das verrät auch der Blick auf die Internet-Bewertungen von Sport Klose verrät: „Super Beratung vor Ort“ oder „Man gibt gerne mehr aus, als auf irgendwelchen Schnäppchen-Seiten im Internet“.

Schlussendlich muss natürlich jeder selbst entscheiden, was ihm lieber ist: Schneller und oftmals günstiger Einkauf mit wenigen Klicks online oder der Gang in die Stadt, um lokale Händler zu stärken. „Brummbär“ zeigt, dass nun auch beides geht...