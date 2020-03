Velbert: Angebot der Stadtbücherei online weiter erreichbar

Velbert-Mitte. Die drei Stadtteilbüchereien in Velbert sind geschlossen. Wer mag, kann sich aber trotzdem weiter Bücher ausleihen – über das Internet.

Die Ausbreitung des Corona-Virus sorgt dafür, dass das öffentliche Leben immer weiter eingeschränkt wird – auch sämtliche Freizeit- und Kulturangebote sind abgesagt bzw. geschlossen. Betroffen davon sind auch die drei Stadtteilbüchereien: Sie alle bleiben bis voraussichtlich zum 19. April geschlossen.

Um der Langeweile entgegen zu wirken haben sich kurz vor der Schließung die Velberter noch einmal mit reichlich Lesestoff und DVDs eingedeckt. Wer jetzt fürchtet, seine Leihfristen nicht einhalten zu können, den kann Renata Valorzi von der Zentralbibliothek in Velbert-Mitte beruhigen: „Alle Leihfristen werden automatisch verlängert.“

Einfach E-Books über die Onleihe herunterladen

Und auch wer es nicht mehr rechtzeitig in die Bücherei geschafft hat, der kann sich trotzdem weiter mit Medien versorgen, wie Valorzi erklärt: „Wir verweisen gerne auf unsere Onleihe.“ In der Bibnet-Onleihe gibt es unzählige E-Books oder E-Audios zum Download. Mahngebühren fallen hier nicht an, da die Frist lediglich abläuft und die Medien dann nicht mehr geöffnet werden können.

Bei Bibnet-Press gibt es zudem eine Auswahl nationaler sowie internationaler Zeitschriften und Zeitungen. Um die Angebote nutzen zu können, braucht es lediglich einen gültigen Bibliotheksausweis. Eine Anleitung findet sich auf www.stadtbuecherei.velbert.de.

Telefonisch bleibt die Bücherei übrigens trotz Schließung erreichbar unter 02051 262281 in Velbert-Mitte, 02053 912214 in Neviges und 02052 912239 in Langenberg.