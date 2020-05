Velbert: 30-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Foto: Polizei ME

Velbert. Schwere Kollision im Kreuzungsbereich Heiligenhauser Straße/Flandersbacher Weg. Beide Fahrzeugführer wollen Grün gesehen haben

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Heiligenhauser Straße/Flandersbacher Weg ist am Montagmorgen (18.Mai) ein 30-jähriger Mettmanner schwer verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie und abgeschleppt werden mussten.

Gegen 6 Uhr befuhr der 30-jährige Mettmanner den Flandersbacher Weg aus Richtung Wülfrath kommend. Er wollte die Kreuzung zur Heiligenhauser Straße geradeaus zu überqueren, um anschließend auf die Zufahrt zur A44 aufzufahren. Im Kreuzungsbereich stieß der Mettmanner in seinem grauen Opel Corsa mit dem von rechts kommenden Fahrzeug einer 58-jährigen Velberterin zusammen. Die Velberterin hatte mit ihrem Fiat Punto die Heiligenhauser Straße aus Richtung Velbert kommend befahren und wollte den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Heiligenhaus überqueren.

Der Fiat Punto wurde durch den Zusammenstoß auf die Mittelinsel der Auffahrt bzw. Abfahrt zur Autobahn geschoben. Der 30-jähriger Mettmanner wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurde. Die 58-jährige Velberterin wurde durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Beide Fahrzeugführer gaben vor Ort an, den beampelten Kreuzungsbereich bei „Grünlicht“ befahren zu haben. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.