Velbert: 2Flügel bietet Online-Konzert zu Karfreitag an

Christina Brudereck und Ben Seibel sind „2Flügel“. Sie bieten am Karfreitag ein Online-Konzert an.

Langenberg. Das Künstlerduo „2Flügel“ ist an Karfreitag live auf Youtube zu hören. Organisiert hat das Konzert die Evangelische Kirchengemeinde Langenberg.

„Christina Brudereck und Ben Seipel, uns allen von ihrem Adventskonzert in der Eventkirche noch als ‚2Flügel‘ gut bekannt, laden uns zu einem besonderen Erlebnis am Karfreitag ein“, freuen sich Suse und Harald Grünendahl. So werde die Passion am Karfreitag, 10. April, um 19.30 Uhr live auf YouTube mit dem neuen Programm des Künstlerpaares mit dem Titel „Leidenschaft leben“ gefeiert.

„Die Beiden stellen uns live eine Kurzversion ihres neuen Programms in etwa 65 Minuten vor, mit Gebeten, Geschichten aus Indien, Nordirland und Birma. Dazu gibt es Lieder zum Zuhören, Mitsummen und Mitsingen, mit Musik von Bach, Paul Simon, Chorälen, U2, Judy Bailey, Taizé und Siegfried Fietz.“

„Außergewöhnliche Lesung gemeinsam erleben“

Mit dem folgenden Link können Interessierte diese „außergewöhnliche Lesung am höchsten Feiertag der Passionszeit und in Zeiten des social distancings gemeinsam erleben“, so die beiden Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Langenberg: https://youtu.be/ZZrUk6wzKJg.

Dabei seien sie zuversichtlich, dass „die Beiden Musiker uns mit ihren Texten und mit ihrer Musik berühren werden, uns sicherlich auch Zuversicht und Hoffnung schenken, die wir jetzt alle benötigen.“