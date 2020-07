Foto: Polizei ME

Kriminalität Unbekannte sprengen Geldautomaten bei Real in Wülfrath

Wülfrath. Der Geldautomat im Verbrauchermarkt in Wülfrath wurde gesprengt. Täter haben zuvor die Eingangstür zerstört und sind in den Laden eingedrungen.

Unbekannte haben den Geldautomaten im Eingangsbereich des Real-Marktes in Wülfrath gesprengt. Es entstand hoher Sachschaden.

In der Nacht zu Donnerstag wurde Einbruchsalarm im Verbrauchermarkt ausgelöst. Als die Polizei kurze Zeit später dort eintrafen, fand sie dort einen mit brachialer Gewalt aufgebrochenen Haupteingang zur Ladenzeile des Verbrauchermarktes. Gleichzeitig fanden sich erste Zeugen vor dem Markt ein, die etwa zehn Minuten zuvor einen lauten Knall aus Richtung des Marktes gehört hatten.

Bargeld wurde farblich markiert

Die Beamten fanden im offenen Kassenbereich einen aufgesprengten und dabei total zerstörten Geldautomaten sowie von den Tätern zurückgelassene Werkzeuge und Beuteteile vor. Welche Beute die Straftäter bei der Tat tatsächlich mitnehmen konnten steht noch nicht genau fest, zumal mindestens ein Teil des erbeuteten Bargelds von einer Sicherungseinrichtung farblich markiert wurde.

Gebäudeschaden entstand bei der Sprengung des Automaten, durch zuvor eingeleitetes Gas, nach ersten Erkenntnissen nicht. Der dennoch entstandene Sachschaden am Automat sowie an weiterem Gebäudeinventar wird aber auf mindestens 20000 Euro geschätzt.

Zeugen haben Fahrzeuge gesehen

Zeugen wollen zur Tatzeit einen schwarzen PKW der Marke Audi, zusätzlich auch noch einen schwarzen SUV der Marke BMW vom Typ X5 vor dem Markt gesehen haben. Diese beiden Fahrzeuge fuhren kurz nach dem Knall mit hoher Geschwindigkeit vom Kundenparkplatz des Marktes und flüchteten wahrscheinlich in Richtung Ratingen und Autobahn A3. Sachdienliche Hinweise dazu nehmen die Polizei in Wülfrath, 02058 9200-6180, die Polizei in Velbert, 02051 946-6110 oder auch jede andere Polizeidienststelle jederzeit entgegen.