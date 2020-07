Tierisches Wochenende bei der Velberter Feuerwehr

Velbert. Ringelnattern, Elstern und Fledermäuse: Sie alle waren auf die Unterstützung der Feuerwehrleute angewiesen. Für manche kam die Hilfe zu spät.

Die Velberter Feuerwehr erlebte ein wahrhaft tierisches Wochenende. Los ging es am Samstag. Passanten alarmierten die Feuerwehr um 16.13 Uhr, weil sich auf der Blumenstraße vor einem Eiscafé in Höhe der Sparkasse eine offensichtlich kranke Taube befand. Als die Feuerwehrleute kurz darauf eintrafen, war der Vogel allerdings schon verstorben.

Der nächste tierische Alarm führte die Feuerwehr um 19.46 Uhr zur Hordtstraße in Langenberg. Die etwa einen Meter lange Schlange im Keller eines Wohnhauses war schnell als harmlose Ringelnatter identifiziert, die eingefangen und anschließend in die Natur entlassen wurde. Um 21.03 Uhr war es ein von Passanten im Bereich des alten Nevigeser Bahnhofes gefundenes Fledermausbaby, das die hauptamtlichen Kollegen auf den Plan rief. Diese setzten den winzigen Hautflügler kurz vor Einbruch der Dämmerung in einer nahegelegenen Rankpflanze ab.

Im Abluftrohr festgesteckt

Nach einem Einsatz im Herminghauspark – Feuer in einem Müllbehälter – entdeckte die Besatzung des Löschfahrzeugs in Höhe des Zentralen Busbahnhofes eine angefahrene Katze, für die allerdings jede Hilfe zu spät kam. Der nächste tierische Einsatz folgte am Sonntag um 11.10 Uhr: In einem Wohnhaus an der Straße Zur Steinbeck in der Siedlung am Thekbusch hatte sich eine Meise in das Abluftrohr einer Dunstabzugshaube verirrt. Nach Demontage eines Schlauches konnte der Singvogel aus seiner misslichen Lage befreit werden. Es war nicht das erste Mal, dass ein Vogel in das Abluftrohr gelangt war, der Besitzer will die Öffnung daher nun sichern lassen. Dem kuriosen und ohnehin seltenen Einsatz folgte um 16.44 Uhr eine zweite Auflage: Dieses Mal war es eine Elster, die in einem Wohnhaus an der Poststraße im Abluftrohr einer Dunstabzugshaube feststeckte. Nach Demontage von Teilen der Anlage konnte die Elster befreit und in die Natur entlassen werden.

Gleich zwei Ringelnattern sorgten für Alarm bei der Velberter Feuerwehr. Foto: Feuerwehr Velbert

Ringelnatter in der Regentonne

Für den letzten tierischen Einsatz des Tages sorgte um 18.10 Uhr eine weitere Ringelnatter, die auf dem Gelände eines Wohnhauses an der Langenhorster Straße unter einer mehrere hundert Liter fassenden Regenwassertonne steckte. Nach Entleeren des Behälters und Demontage einer Abdeckung konnte das Reptil befreit werden. Es wurde anschließend von den Kollegen im nahen Langenhorster Wald ausgesetzt.