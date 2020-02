Velbert. Auch in Velbert sorgte Sturm „Sabine“ für einige umgestürzte Bäume. Auch die Anwohner halfen fleißig mit, Äste und Bäume wegzuschaffen.

Sturm: Keine Verletzten, einige Einsätze der Feuerwehr

Auch die Feuerwehr Velbert musste am Sonntag und in der Nacht zu Montag wegen Sturm „Sabine“ ausrücken. Die Einsatzkräfte meldeten mehrere Unfälle, verletzt wurde laut Aussage der Behörden allerdings niemand. Diese waren seit Sonntagmittag mit hauptamtlicher Wache und freiwilligen Kräften aus Velbert-Mitte und Langenberg ausgerückt, Neviges war erst am späten Abend betroffen.

Die Ereignisse in Velbert im Überblick:

Der erste größere Einsatz war zunächst auch der umfangreichste. Im Hefel entfernten die Einsatzkräfte am Sonntag einen Baum, der auf die Fahrbahn zu stürzen drohte. Die Motorkettensäge war gerade wieder verstaut, als einige Meter weiter der nächste Baum umfiel. Letztlich mussten insgesamt vier Bäume beseitigt werden, der Einsatz dauerte rund eine Stunde.

Am Abend musste im Hefel ein weiterer umgestürzter Baum von der Fahrbahn geräumt werden. Währenddessen entfernte ein Löschzug in Langenberg einen circa 30 Zentimeter starken Baum von der Straße Klippe. Außerdem mussten die Einsatzkräfte mit einer Drehleiter an einem Haus an der Bonsfelder Straße lose Dachziegel sichern, nachdem einer bereits auf den Bürgersteig gefallen war.

Freiwillige und Anwohner helfen mit

An der Abtsküche wurden Reste eines zertrümmerten Astes von der Fahrbahn geräumt. Einen Baum auf der Fahrbahn der Bleibergstraße kurz vor dem Bahnübergang hatte bereits ein Landwirt entfernt. Zwei Bäume auf der Fahrbahn der Straße Am Nordhang waren mit einer Motorkettensäge schnell zerteilt und aus dem Weg geräumt worden.

An der Nevigeser Straße wurde mit Hilfe einer Drehleiter die sich lösende Preistafel einer Tankstelle demontiert. An der Kupferdreher Straße blockierte ein Baum den Zugang zu einer Weide. Die dort aufstehenden Schafe konnten in Sicherheit gebracht werden, nachdem das Hindernis beseitigt war. Zu einem heruntergerissenen Stromkabel am Stumpsberg forderten die Einsatzkräfte die Stadtwerke nach.

Verbindungsstraße zwischen Wuppertal und Neviges gesperrt

Einen weiteren Einsatz hat ein größerer Baum ausgelöst, der die Asbrucher Straße blockierte und der von freiwilligen Kräften aus Neviges zerteilt und von der Fahrbahn entfernt werden konnte. Die Polizei musste daraufhin die Verbindungsstraße zwischen Wuppertal und Neviges sperren und den Verkehr umleiten.