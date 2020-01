So setzt sich die Kreisumlage zusammen

So setzt sich die Kreisumlage zusammen

Der Kreisumlage-Hebesatz für 2020 steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,93 Prozentpunkte auf nun 29,21 Prozent. Damit tragen die kreisangehörigen Städte im Jahr 2020 mit insgesamt 388,5 Millionen Euro zur Finanzierung des Kreishaushaltes bei. Für 2021 liegt der geplante Hebesatz bei 31,42 Prozent, das entspricht 417,9 Millionen Euro.

Im Einzelnen entfallen auf die Städte in 2020 die folgenden Beträge (in Mio. Euro), in Klammern die Beträge für 2021: Erkrath: 21,88 (23,54), Haan: 16,47 (17,72), Heiligenhaus: 12,46 (13,40), Hilden: 29,09 (31,29), Langenfeld: 36,41 (39,16), Mettmann: 17,17 (18,47), Monheim: 137,48 (147,88), Ratingen: 67,75 (72,88), Velbert: 40,76 (43,84), Wülfrath: 9,06 (9,75).