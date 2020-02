Richtige Haltung lernen im Cycle-Café in Velbert-Nierenhof

Seit einem Jahr bietet Holger Röthig in seinem „Cycle Café“ gleich am Nierenhofer Busbahnhof nicht nur Kaffee und Kuchen an. „Hier ist ein perfektes Trainingsrevier“, begründet der Ultracyclist seine Standortentscheidung. Ultracyclisten fahren Langstrecken ab 200 Kilometern, „das hört bei Kontinentalrennen auf.“ Der 49-Jährige ist von Links nacht Rechts durch Amerika gefahren, hat 4800 Kilometer in zwölf Tagen auf dem Fahrrad zurück gelegt.

Radsporthobby zum Beruf gemacht

Da verwundert es nicht, dass der ehemalige Diplom-Sportlehrer, der zuletzt eine Veranstaltungsagentur mit Sport- und Kulturangeboten hatte, sich mit der Ergonomie beim Radsport auseinandergesetzt und sein Radsporthobby zum Beruf gemacht hat. Inzwischen beschäftigt Röthig drei Mitarbeiter in der angeschlossenen Werkstatt, die sich im Keller des Geschäfts befindet. In dem Café arbeiten außerdem eine Vollzeit- und fünf Teilzeitkräfte. Und er selbst natürlich.

Inhaber ist bundesweit unterwegs

Doch nicht immer trifft man den Wahl-Nierenhofer im „Cycle Café“ an. Er schult bundesweit im Bereich Radergonomie, ist „Bike-Fitter“. Bike-Fitter stellen markenübergreifend Fahrräder individuell auf die Bedürfnisse ihrer Besitzer ein. So berät Röthig auch bei den eigenen Rädern oder spricht Kaufempfehlungen aus, wenn eine Anschaffung geplant ist. Weit mehr als 50 Prozent der Radfahrer haben Probleme, begründet er diesen Beruf. Oft haben Biker oder Bikerinnen Taubheitsgefühle in den Händen, verspannte Rücken- und Schultermuskulatur.

Natürlich gibt’s im Cycle Café in Nierenhof auch Kaffee. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Wenn ich in ein fremdes Auto einsteige, ist es das erste, was man macht, den Sitz einzustellen. Beim Fahrrad ist der letzte, der etwas einstellt, meistens der Fahrradhändler.“ Im Grunde ist es offensichtlich und notwendig, das Rad auf den Nutzer einzustellen.

Optimales Wohlempfinden

Dabei ist es entscheidend, wie weit die Räder auseinander stehen, wie weit das Becken geneigt wird, die Beinlänge und vieles mehr. Für den richtigen Sattel muss man zunächst den Sitzknochenabstand bestimmen. Für das optimale Wohlempfinden beim Fahren muss dann dafür der richtige Sattel her.

Räder und vor allem Zubehör kann man im Cycle-Café kaufen. Wer möchte, kann vorher in eine dreidimensionale Bewegungsanalyse investieren. Gerade wenn man langfristig am Radfahren Freude haben möchte, bietet sich dies an. Dann spricht Röthig von der typischen Fahrradsozialisation: Er habe das Rad seines Bruder bekommen. „Am Anfang sind die Räder zu groß, dann zu klein.“

Holger Röthig hat sich in der Szene einen Namen gemacht

In der Radszene hat Holger Röthig überregional einen Namen, er war in Neuseeland, Kalifornien, England, „bei den Großen und habe gelernt.“ Inzwischen schult er andere, führt aber immer noch selbst seine Analysen in Nierenhof durch. Im Sommer wird der Cafébereich um einen Außenbereich erweitert. Neben Kuchen gibt es auch belegte Brötchen und in der bald beginnenden Radsaison samstags auch Frühstück. Bei ihm gibt Pfandbecher für den „Kaffee to go“, gefiltertes Wasser, Milch vom Demeter-Marienhof um die Ecke.

Velbert Zwei betreute Ausflüge pro Woche Holger Röhtig bietet sonntags Ausfahrten an: Ambitionierte Rennradfahrer treffen sich bei ihm um 9.30 Uhr am „Cycle-Café“ und eine halbe Stunde später geht es dann auf dreistündige Radtour. Werkstattmitarbeiter Marcel Grundke hat sich auf Mountainbikes spezialisiert. Er ist mittwochs dabei, wenn sich die Mountainbiker und Gravelbiker (geländetaugliches Rennrad) um 18.30 Uhr zur Radtour treffen. Neulinge sind gern willkommen.

Mitarbeiterin Veronika Ryan ist seit Beginn dabei und für das Café und für die allgemeine Verwaltung zuständig. Die Essenerin weiß, dass der Kuchen regional eingekauft wird: „Der Chef hat diese Philosophie, möglichst hohe Qualität anzubieten.“ Es gibt eine Kollektion mit Kleidung, das Café, die Werkstatt, die Bewegungsanalyse. All das zusammen ist in dieser Kombination einzigartig und seit einem Jahr erfolgreich in der Nähe des Radwegs zwischen Velbert-Nierenhof und Essen-Kupferdreh zu finden.