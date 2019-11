Velbert. Rainer Jadjewski ist Beauftragter für Menschen mit Behinderung in Velbert. Dazu wechselt der 56-Jährige von den Technischen Betrieben zur Stadt.

Die „Satzung über die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung in der Stadt Velbert“ sieht in vor: den Beauftragten für Menschen mit Behinderung. Beschlossen wurde diese Satzung vom Stadtrat im April, seit 1. November füllt Rainer Jadjewski nun diese Aufgabe aus.

Dazu wechselt der 56-Jährige von den Technischen Betrieben (TBV) zur Stadt. Dass er die als halbe Stelle eingerichtete Aufgabe erst jetzt übernehmen kann hängt damit zusammen, dass Velbert Stärkungspaktkommune ist und zuerst der Haushalt mitsamt der neuen Stelle von der Bezirksregierung genehmigt werden musste.

Engagement in verschiedenen Vereinen

Inhaltlich ist die Aufgabe nicht neu für Jadjewski: Bis zur Liquidation war er Vorsitzender des Vereins zur Förderung der schulischen Integration in Velbert, er ist seit 2001 Vorstandsmitglied bei Pro Mobil und seit 2016 auch Leiter des Arbeitskreises Inklusion in Velbert.

Auch als Verkehrsingenieur bei den TBV hat er sich unter anderem mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigt. „Hineingerutscht ins Thema“, so sagt Jadjewski, sei er durch seine familiäre Situation: Eines seiner beiden Kinder ist von Geburt an behindert.

Verbindliche Strukturen schaffen

Bernd Tondorf hatte bis Ende 2017 die Aufgabe als Behindertenbeauftragter der Stad Velbert ehrenamtlich ausgeführt. Foto: Uwe Möller / WAZ FotoPool

„Die Idee, einen hauptamtlichen Beauftragten zu installieren, hatten wir etwa vor zwei Jahren“, sagt Sozialdezernent Gerno Böll. Es habe damals Workshops mit Vertretern von Vereinen und Einrichtungen gegeben, die mit Menschen mit Behinderungen zu tun haben.

„Ein Thema, das allen damals unter den Nägeln brannte, war die Einrichtung von verbindlichen Strukturen“, erläutert Böll. Dazu gehörte neben einer Satzung auch die Schaffung der Beauftragten-Stelle. Die gab es bis dahin nämlich bloß ehrenamtlich: Bernd Tondorf hatte die Aufgabe übernommen, zog sich aber Ende 2017 aus Altersgründen von dem Posten zurück.

Aufgabenspektrum von Rainer Jadjewski ist breitgefächert

Das Aufgabenspektrum von Rainer Jadjewski ist nun breit gestreut: Er ist Ansprechpartner für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige – „allerdings nicht in Form von Sozial- oder Rechtsberatung“, schränkt Gerno Böll ein – , er berät und unterstützt Selbsthilfegruppen und Träger von Behinderteneinrichtungen, den Verwaltungsvorstand sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Außerdem geht es ihm darum, das Leben von Menschen mit Behinderungen in Velbert angenehmer zu gestalten. „Ich muss mir aber erst einmal einen Überblick verschaffen“, sagt der zweifache Familienvater. Einen ersten Termin beim Bürgerbusverein in Langenberg hat er schon gehabt.

Barrierefreiheit im Rathaus auf dem Prüfstand

Auch das Rathaus nimmt er unter die Lupe, denn wirklich barrierefrei ist das Verwaltungsgebäude nicht. Gleiches gilt für Stadtfeste: „Ich werde die Vorbereitungen begleiten und schauen, ob wir zum Beispiel für das Weinfest Toiletten brauchen, die auch Rollstuhlfahrer nutzen können.“

Ein anderes Beispiel nennt Gerno Böll: „In der Bücherei gibt es Angebote für alle möglichen Gruppen, aber fast nichts für Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen.“ So fehlten etwa Texte in einfacher Sprache oder Angebote für Sehbehinderte. „Wir müssen uns auch fragen, wie wir Sachen aufbereiten – zum Beispiel das Amtsblatt so gestalten, dass das auch jeder versteht.“

Da die Aufgabe als Beauftragter für Menschen mit Behinderung aber „nur“ als halbe Stelle eingerichtet worden ist, fehlt noch eine Hälfte zur vollen Stelle: Die wird Rainer Jadjewski in der Straßenverkehrsbehörde antreten, „wo ich dann Dinge anweisen werde, die ich bislang als Planer bei den TBV vorbereitet habe“, schmunzelt er.