Velbert. In Velbert blieb es in der Silvesternacht ruhig. Dies melden die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr zum Jahressstart.

Polizei und Feuerwehr melden ruhigen Jahreswechsel

Über einen ruhigen Jahreswechsel berichten Polizei und Feuerwehr in Velbert.

Es habe keine besonderen Einsätze gegeben, erklärte die Leitstelle der Polizei in Mettmann auf Anfrage am Neujahrsmittag. Auch bei der Leitstelle der Feuerwehr in Mettmann hieß es, es sei ein ruhiger Jahreswechsel gewesen. Es habe allerdings die üblichen kleineren Silvester-Einsätze gegeben, durch brennende Papiercontainer oder Hecken, die Feuer gefangen haben. Offenbar hatten verirrte Silvesterraketen oder Böller einige dieser Brände ausgelöst.