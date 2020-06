Neviges: Brandstiftung auf Spielplatz - Jugendliche gesucht

Symbolbild. Die Polizei in Velbert fahndet nach einem Brand auf einem Spielplatz nach zwei Jugendlichen.

Neviges. Nach Brandstiftung auf einem Spielplatz in Neviges fahndet die Polizei nach zwei Jugendlichen. Zeugen haben einen Namen gehört und Fotos gemacht.

Eine Kunststoffschaukel haben zwei bisher unbekannte Jugendliche am Sonntagabend auf einem öffentlichen Spielplatz in Neviges angezündet und in Brand gesetzt. Die mutmaßlichen Brandstifter flüchteten. Zeugen haben aber einen Namen gehört - und Fotos gemacht, auf denen die Verdächtigen zu sehen sind.

Die alarmierte Polizei konnte den Brand selbst löschen, berichtete die Kreispolizei Mettmann am Montag. Gegen 20.20 Uhr hatten Anwohner an der Straße Am Kröklenberg im Ortsteil Velbert Neviges-Tönisheide zwei Jugendliche, die auf 16 bis 17 Jahre geschätzt werden, beobachtet. Sie hätten sich verdächtig verhalten "und auf dem Spielplatz erkennbar mit Feuerzeugen hantiert", teilte die Polizei mit.

Polizei stellt zwei Feuerzeuge und ein Musikgerät sicher

Nachdem die Polizisten die Flammen mit einem Feuerlöscher erstickt hatten, stellten sie am Tatort zwei Feuerzeuge sicher und ein Musikgerät sicher, das die mutmaßlichen Brandstifter laut Polizei sehr wahrscheinlich bei ihrer Flucht zurückgelassen hatten. Was die Chance erhöht, die Beschuldigten zu ermitteln: Die Zeugen haben laut Polizei Fotos der beiden Jugendlichen gemacht. Und sie berichteten, einer der beiden sei mit dem Namen "Paul" gerufen worden.

Die Zeugen haben die Gesuchten als "mitteleuropäisch" beschrieben. Beide seien zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß und von normaler Statur. "Einer trug eine schwarze Hose und einen schwarz-weiße Kapuzenjacke. Der zweite trug eine graue Hose und eine grauen Kapuzenjacke".

Polizei sieht keinen Zusammenhang zur Brandserie in Heiligenhaus

Der Sachschaden auf dem Spielplatz wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei hofft auf weitere Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise zu der beiden beschriebenen Jugendlichen unter der Telefonnummer 02051/946-6110.

Einen Zusammenhang zwischen der jüngsten Brandstiftungs-Serie in Heiligenhaus sieht die Polizei auf Nachfrage nicht: "Dagegen spricht aus unserer Sicht insbesondere die räumliche Entfernung", sagte ein Sprecher. (dae)