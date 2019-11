Letzte Messe ist am 12. Januar

Die Franziskaner halten ihre letzte Messe am 12. Januar 2020, um 11.15 Uhr im Mariendom. Anschließend gibt es im Pfarrheim Glocke die Gelegenheit, sich auch persönlich von den sechs Brüdern zu verabschieden.

Beschlossen wurde der Weggang der Franziskaner auf dem Provinzkapitel im März in Oberfranken, 90 Brüder haben darüber entschieden. Grund ist ein eklatanter Nachwuchsmangel. Einst lebten 30 Brüder in Neviges. Neben dem Kloster in Neviges werden weitere sieben Klöster bundesweit geschlossen.