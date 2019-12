Langenberg: Zauberlehrling und Singen in der Alten Kirche

Seit 2014 veranstaltet die Langenberger Werbevereinigung (LWV) gemeinsam mit anderen Einrichtungen eine Feier im Advent. Im ersten Jahr gab es das lebendige Krippenspiel vor der Alten Kirche, danach verlegten die Organisatoren die Veranstaltung in die Kirche.

Auch in diesem Jahr lädt die LWV zusammen mit der katholischen Gemeinde St. Michael mit Pater John und der Evangelischen Kirchengemeinde Langenberg mit Pfarrer Jens Blaschta zu einem großen Fest ein: am kommenden 3. Adventssonntag, 15. Dezember, um 15 Uhr.

Auch Schulen und andere Einrichtungen beteiligen sich

Doch damit nicht genug: Neben den beiden Kirchengemeinden sind auch – wie schon in den letzten Jahren – Schulen und Kindergärten an der Feier beteiligt. Für das Stück „Zauberhaft“ schrieb Wolfgang Köhler, Rektor der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Kuhstraße, eigens ein eigenes Drehbuch: „In Anlehnung an Goethes Zauberlehrling“, weiß Tatyana Prawez. Die Grundschullehrerin ist zusammen mit Köhler für die Regie des Stückes verantwortlich. Prawez betreut auch die Theater AG, die unterstützt von der Lese-AG der Grundschule das Stück aufführt.

Schulchor des Gymnasiums sing

Außerdem wieder mit dabei: der Schulchor des Gymnasiums Langenberg, der sich aus dem Pausen- und dem Projektchor der Schule zusammensetzt. Unter Leitung von Susanne Ottner, stellvertretende Direktorin, singt der Chor Weihnachtslieder, bei denen auch einige zum Mitsingen dabei sind.

Ganz sicher nicht zum Mitsingen ist „Away in a Manger“, das der Chor dreistimmig mit Instrumentalbegleitung in einer Bearbeitung der A-capella-Version von Pentatonix – einer US-amerikanischen A-capella-Gruppe, die derzeit weltweit erfolge feiert – vorträgt.

Die Musiklehrerin, die selbst auch am Klavier begleitet, freut sich außerdem über die zwei Cajons. Das aus Peru stammende Instrument wird auf Deutsch auch Kistentrommel genannt, diese Instrumente begleiten also dieses Jahr den Gesang.

Altstadt ist im Vorfeld geschmückt worden

Velbert Bäume sollen wieder leuchten Vor dem Alten Rathaus und der Alten Kirche stehen Bäume, die die Werbegemeinschaft in der dunklen Jahreszeit beleuchtet. Aktuell funktioniert das aber nicht, was einige Langenberger sehr bedauerlich finden. Doch die LWV weiß bescheid: „Es hat einen Kurzschluss in einer der Leitungen gegeben“, erläutert deren erster Vorsitzender Jörg Motzkau. „Und das muss nun überprüft werden.“ Allerdings benötigen die Handwerker dazu einen Hubsteiger, da die Anschlüsse sehr weit oben angebracht sind. Und derzeit sei keiner verfügbar, sagt Motzkau. „Wir warten also.“ Und dann leuchten auch bald die Bäume wieder.

Die Langenberger Schulen und Kindergärten sowie weitere Einrichtungen waren darüber hinaus bereits alle im Vorfeld der Weihnachtsfeier in der Alten Kirche aktiv: Ihnen sind die zwanzig geschmückten Tannenbäume in der historischen Altstadt zu verdanken.

Mitgemacht haben die Waldorfkita, die Kitas am Wiemhof, Rappelkiste, St. Michael, Stiftung Mary Ward, Villa Regenbogen, Deilbachstrolche, Haus für Kinder Frohnstraße, Die Brücke, Gemeindediakonie am Hahn, Haus in der Sonne; die Grundschulen Kuhstraße, Max und Moritz sowie Wilhelm-Ophüls; das Gymnasium Langenberg, die Windrather Talschule, das Bergische Internat Villa Wewersbusch, und, in diesem Jahr neu, der Seniorenpark Carpe Diem sowie die Seniorenresidenz Elisabeth und die kfd St. Michael.

Der Eintritt zum Adventssingen in der Alten Kirche ist kostenlos. Tipps zur Anreise nach Langenberg – mit Bus und Bahn oder mit dem Auto – hat die Werbegemeinschaft auf ihrer Homepage gesammelt.