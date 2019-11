Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kontakt zu Rainer Jadjewski

Er könne sich auch eine regelmäßige Sprechstunde vorstellen, sagt der neue Beauftragte für Menschen mit Behinderung, Rainer Jadjewski. Wann und in welchem Umfang die stattfinden könnte, steht aber noch nicht fest.

Bis dahin ist er in seinem Büro Am Lindenkamp 33 (Raum 2.09) telefonisch unter 02051 26 2116 zu erreichen oder per Mail an rainer.jadjewski@velbert.de.