Kolpingsfamilie Velbert backt ihre beliebten Reibekuchen

Die Vorweihnachtszeit rückt immer näher, und bald gibt es auch schon wieder die Kolping-Reibekuchen. Die Kolpingsfamilie Velbert, die Kolping-Kitas, die KG Urgemütlich und die Leiterrunde der Pfarrjugend St. Marien laden wieder zum Adventsmarkt am ersten und zweiten Adventswochenende auf dem Kolpingplatz vor der Pfarrkirche St. Marien ein.

Neben den beliebten Reibekuchen gibt es heiße und kalte Getränke sowie kleine Geschenkartikel. Der Erlös ist wie immer für verschiedene wohltätige Zwecke bestimmt. Im vergangenen Jahr freuten sich folgende Projekte über eine Unterstützung aus den Reibekuchen-Erlösen: Jugendblasorchester der städt. Musik- und Kunstschule, Kinderkochprojekt der Bleibergschule, Kinderoase in Lombok in Indonesien, Caritas-Kinderhospital in Betlehem, musikalische Früherziehung der Kolping-Kita Farbenspiel, Ferienfreizeit der kath. Jugend St. Michael und Paulus, St. Nikolaus, BoNo-Direkthilfe – Schutz vor Kinderprostitution in Nepal und Indien sowie Projekte in Kolumbien des Kolpingwerks.

Gut erhaltene Schuhe werden gesammelt

Zudem beteiligt sich die hiesige Kolpingsfamilie wieder an der Aktion des Kolping-Bundesverbandes „Mein Schuh tut gut!“ Während des Adventsmarkts können aussortierte und gut erhaltene Schuhe vor Ort in bereitgestellte Behälter abgegeben werden. Die Schuhe werden von der Kolping Recycling GmbH gesammelt, sortiert und vermarktet. Der gesamte Erlös der bundesweiten Aktion kommt der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung zugute. Ziel der Stiftung ist z. B. die Förderung von Berufsbildungszentren, von Jugendaustausch und internationalen Begegnungen, Sozialprojekten und religiöser Bildung.

Der Adventsmarkt ist geöffnet freitags und samstags von 12 bis 20 sowie sonntags von 11.30 bis 20 Uhr am 29. 11. bis 1. 12. und am 6. 12. bis 8. 12.